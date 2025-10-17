¿Internet llegó a México por la UNAM y una astrónoma?

GENERANDO AUDIO...

Exactamente 20 años después de la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 1989, la astrónoma Gloria Koenigsberger y la UNAM convirtieron a México en el primer país de Latinoamérica en conectarse a Internet. Pero, ¿qué tiene que ver la astronomía con Internet?

En nuestro país, el Internet por conexión telefónica surgió a nivel comercial hasta 1996-1997, pero una década antes empezó a gestarse el enlace entre la máxima casa de estudios y la NASA.

¿El Internet surgió en la UNAM?

En nuestro país, el Internet surgió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el Instituto de Astronomía se hizo la primera conexión a la “red de redes”, aunque hay más en la relación Internet-Astronomía. La conexión se dio gracias a la visión de Gloria Koenigsberger, física por la UNAM, quien durante su doctorado en Astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania, supo que en Estados Unidos y Europa había redes entre computadoras, y universidades, para compartir información académica y educativa.

“Noté que mucha gente ya no iba, porque podían acceder a la computadora remotamente… eso fue como la punta de la hebra que empecé a jalar”, relata en entrevista para Uno TV sobre el surgimiento de la idea que conectó al Instituto de Astronomía con el satélite Morelos I.

¿Cómo entró México a Internet?

Hoy es normal entrar a cualquier página, pero ¿cómo inició nuestro país? Primero, hay que entender el Internet como una red compuesta por varias redes, interconectada con protocolos TCP/IP, diferenciándola de otras. Y mientras la idea era conectarse a la NASA, todo llevó a lo que acabó siendo Internet.

Según refiere Koenigsberger en su libro “Los inicios de Internet en México”, la idea surgió a inicios de la década de los 80, pero por años fue casi nulo el avance, por falta de infraestructura y financiamiento, y hasta por razones legales. Hasta que, curiosamente, un fenómeno astronómico dio la clave para conectar a México con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El 24 de marzo de 1987 explotó la supernova SN1987A, captada por el Observatorio de Cerro Tololo, en Chile, por lo que la NASA pidió acceso al satélite Morelos, lanzado en 1985, para recibir los datos del telescopio. México no pudo ayudar porque el satélite no llegaba hasta ahí, pero abrió la posibilidad de comunicarse a través del Morelos a una estación en Estados Unidos.

A la par, la UNAM y el ITESM conectaron vía telefónica a CU y Nuevo León con San Antonio, Texas, a la red BITNET, manteniendo la alianza para firmar en 1988 un acuerdo con la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), para conectarse con una estación en Boulder, Colorado, y de ahí a la NSFNET, que se volvió la médula espinal de Internet, para crear dos nodos en México, a través del Morelos I.

La UNAM consiguió dos computadoras que soportaran TCP/IP, las antenas satelitales y su equipo de telecomunicación, para CDMX y una estación en Ensenada, Baja California, por el Observatorio de San Pedro Mártir. Estados Unidos puso la estación terrena en Boulder, Colorado, nuestra puerta de acceso.

¿Había computadoras en la UNAM?

Además, el proyecto requirió de la voluntad de los rectores Jorge Carpizo y José Sarukhán, modernizando la red universitaria, que no solo interconectaba los campus, sino también tenía correo electrónico por BITNET, con fallas constantes. La conexión a Internet también requirió de organismos internos, como la Coordinación de la Investigación Científica, entonces a cargo del ahora canciller, Juan Ramón de la Fuente.

“Juan Ramón de la Fuente sí vio las posibilidades de esto. Él sí, no sé hasta qué punto, ya vislumbraba hacia dónde iban las cosas. Él y Felipe Bracho, que también era parte del equipo, y convencieron al rector”

Gloria Koenigsberger / astrónoma

Así, estrellas y satélites llevaron a la UNAM a conectar por primera vez la computadora del Instituto de Astronomía, donde también estaba la antena, y Boulder, donde la NSF recibió el 20 de julio del 89 nuestro primer cibertexto: “Este primer mensaje es un pequeño paso para nosotros y es un gran paso para la universidad”.

También ese día surgió el primer café internet del país, pues solo había una computadora con Internet, que debían turnarse los investigadores de todas las facultades, sumándose luego otras, también compartidas. Eso sí, con una velocidad que el país tuvo una década después, con la banda ancha, dejando atrás la conexión telefónica. Y pensar que aún no había páginas y todo debía hacerse programando con código.