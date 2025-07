GENERANDO AUDIO...

Algunos usuarios ya han podido usar la versión Beta de iOS 26 | Foto: Getty Images

El sistema operativo iOS 26 para iPhone, anunciado el pasado 9 de junio de manera oficial, podría llegar a los usuarios en septiembre de este año; sin embargo, algunas personas ya han podido conocer las nuevas funciones de Apple y han ofrecido sus opiniones a través de redes sociales.

En caso de desearlo así, incluso tú podrías suscribirte a la Beta pública de iOS 26 (así como a la de iPadOS 26 y WatchOS 26); en Unotv.com te decimos cómo acceder a ella y probar este sistema operativo móvil antes de que esté disponible para el público en general.

Las funciones favoritas de los usuarios sobre iOS 26

Una de las características que más ha llamado la atención de iOS 26 desde que salió es el diseño “Liquid Glass“, que ofrece una estética translúcida y dinámica que simula las propiedades ópticas del vidrio.

Se extiende a lo largo de todo el sistema, incluyendo la pantalla de bloqueo, inicio, centro de control y aplicaciones, y crea una experiencia visual que identifique al nuevo sistema operativo de iPhone.

En general, los usuarios han destacado la nueva interfaz gráfica de iOS 26, pues ofrece las siguientes novedades en cuanto al diseño en la pantalla:

La hora se adapta a tu foto de fondo y a las notificaciones, manteniendo siempre el enfoque en el sujeto. Al mover tu iPhone, la foto cobra vida gracias a un nuevo efecto 3D.

Ahora puedes personalizar los íconos entre una apariencia clara u oscura, nuevos íconos tonalizados y un espectacular look translúcido.

En todas las apps, los controles diseñados con Liquid Glass reflejan y refractan lo que hay a su alrededor y se transforman con fluidez para destacar tu contenido.

El Liquid Glass te brinda una experiencia mucho más agradable en las apps y los dispositivos, para que usar tus productos Apple juntos y cambiar de uno a otro sea mucho más fácil.

Apple Music ofrece una experiencia de audio superior con AutoMix, que mezcla una canción con la siguiente como un verdadero DJ.

Analizando las características de cada pista con IA, esta funcionalidad crea transiciones únicas entre canciones al ajustar el tempo y sincronizar los ritmos para lograr una reproducción continua y una experiencia de audio más fluida.

Apple también presentó el ‘Filtro de llamadas‘, su propuesta para limitar las llamadas de números desconocidos que llegará con iOS 26.

Al recibir una llamada de un número desconocido, el iPhone automáticamente activa lo que denominan Buzón de voz en vivo que le pregunta al interlocutor quién es y el motivo de la llamada.

Una vez se haya identificado, en la pantalla aparece la llamada y podemos ver los detalles que ha facilitado, para elegir si responder o no. Si no respondemos, el iPhone le dirá a quien nos llama que no estamos disponibles y le permitirá grabar un segundo mensaje.

Otras funciones del nuevo sistema operativo de iPhone

Cabe destacar que, desde la llegada de iOS 18, los celulares insignia de Apple ya venían incorporados con Apple Intelligence, la inteligencia artificial (IA) de la marca. En esta nueva versión, incluye:

Traducción en tiempo real en mensajes, FaceTime y llamadas de voz

Inteligencia visual para buscar o realizar acciones sobre el contenido en pantalla al interactuar con ella

Fuente: Apple

Por otro lado, la app “Mensajes” ahora permitirá personalizar las conversaciones con fondos propios, crear encuestas dentro de los chats grupales, recibir escritura en vivo y controlar quién entra a las conversaciones.

Además, integra Apple Cash para enviar dinero en los grupos de “Mensajes”, de acuerdo con la página oficial de Apple.

La nueva función de “Filtro de llamadas” responderá automáticamente a números desconocidos solicitando tu nombre y motivo de llamada antes de decidir si suena.

Además, el Asistente de Espera te avisa cuando un agente está disponible y activa traducción automática para mantener llamadas en idiomas distintos sin barreras.

Estas son otras funciones que estarán disponibles con el lanzamiento al público de iOS 26:

La app de Mapas gestionará rutinas, ofrecerá rutas alternativas en tráfico y un menú de “Lugares visitados”

Wallet mejora las tarjetas de embarque con mapas de aeropuertos y seguimiento en tiempo real

CarPlay permite ver actividades en directo o responder mensajes con tapbacks sin distracciones

La app Foto ahora tiene pestañas simplificadas y convierte imágenes en escenarios espaciales 3D desde la pantalla de bloqueo

Fuente: Apple

¿Cómo acceder a la Beta de iOS 26?

Lo primero que tienes que hacer es registrarte en la web de betas de Apple, con la que obtendrás acceso a todas las públicas en todos los dispositivos donde uses la cuenta de Apple con la que te registres en ella.

Para hacerlo ve a la página beta.apple.com, y pulsa en el botón Inscribirse que aparece en azul para unirte.

Cuando pulses en el botón, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta de iCloud, esa que estés usando en el iPhone donde quieras instalar la beta.

Si es la primera vez que inicias sesión, tienes que aceptar las condiciones del programa de software beta de Apple.

Para instalar la beta de iOS 26 en un iPhone, tienes que entrar en los ajustes del dispositivo. Una vez dentro, entra a la sección General, y cuando entres pulsa en el apartado Actualización de software, donde descargas las actualizaciones normales.

Dentro de Actualización de software, en la parte de arriba verás la opción de Actualizaciones beta. Cuando pulses en esta opción en tu iPhone, entrarás a una pantalla donde puedes elegir el tipo de beta que quieres usar en el dispositivo.

La versión que están usando los usuarios es iOS 26 Public Beta.