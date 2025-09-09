GENERANDO AUDIO...

Apple presentó oficialmente el iPhone Air, el primer modelo ultrafino de Apple que se encuentra entre los recién lanzados iPhone 17 y iPhone 17 Pro. Se trata del dispositivo más delgado que la marca de la “manzana” haya lanzado hasta la fecha, según se presentó este martes en el Apple Event 2025.

Este smartphone supera en precio al iPhone 17 convencional y está ligeramente por debajo de los modelos Pro y Pro Max; sin embargo, los usuarios encontrarán que cuenta con una sola cámara trasera, mientras el resto de celulares tienen dos o tres.

iPhone Air, la apuesta de Apple por un celular ultradelgado

El nuevo iPhone Air es más delgado que el dedo índice de los ponentes del Apple Event, en donde se destacó que sus bordes están reforzados con titanio, lo cual no deja de hacerlo ligero.

Además, se garantizó que es el diseño más resistente de iPhone a pesar de su tamaño. Una de las partes más destacadas es su panel de cámaras, inédito en este tipo de celulares y que adelantaba lo que serían los diseños de Pro y Pro Max.

“Es el iPhone más potente, con funciones Pro”, se dijo este martes.

Este dispositivo tiene 5.6 milímetros (mm) de grosor, pantalla OLED de 6.6 pulgadas con isla dinámica, un brillo de 3 mil nits y tasa de refresco de 120 Hz.

Una de las dudas principales con respecto al iPhone Air es su resistencia. Este celular cuenta con el Ceramic Shield del iPhone convencional. Esto lo vuelve cuatro veces más resistente a quiebres con respecto a modelos anteriores.

El interior del iPhone Air tiene espacio para dos cámaras (una frontal y una trasera) y bocina; también cuenta con el chip A19 Pro que le permite soportar las funciones diarias, incluyendo las de IA, a pesar de su diseño extremadamente ligero.

“El iPhone Air es el más eficiente en rendimiento que hemos hecho”, señaló Apple este martes 9 de septiembre, al mismo tiempo que anunció una capacidad de 12GB de RAM.

¿Cuántas cámaras tiene el iPhone Air?

En cuanto a fotografía, tiene una sola cámara de 48MP con sistema de fusión, lo cual facilita un mejor balance de colores y tiene un sensor de estabilización ópitca, de acuerdo con el anuncio del Apple Event.

Además, graba en 4K y tiene un telefoto de 2x. Incluye un control de enfoque y diversos estilos fotográficos que mejora el contraste.

La cámara frontal responde a las mismas funciones de adaptación del cuadro que se mostraron en el iPhone 17, es decir, si se toma una foto vertical y alguien más se agrega al cuadro, éste puede convertirse a horizontal.

La novedad principal del iPhone Air es que tiene la capacidad de grabar en frontal y trasera, permitiendo hacer zoom.

Más funciones de este celular ultradelgado

Apple también apostó este año por incorporar eSIM en sus dispositivos; en el caso del iPhone Pro se redujo el espacio de las SIMs para agrandar la batería.

Por su parte, el iPhone Air también trae capacidad de eSIM con una cobertura global, según se anunció en el Apple Event 2025.

La batería de este celular mejora gracias a una función de iOS 26 que permite detectar cuando se desgasta y está diseñada para resistir todo un día.

En cuanto accesorios, se anunció una nueva MagSafe Battery y resiste 40 horas de reproducción de video. También se anunciaron dos carcasas y una correa para llevarlo a todos lados.

Precio y fecha de lanzamiento de este celular en México

iPhone Air 256GB: Desde $25,999.00

Desde $25,999.00 512GB: Desde$30,999.00

Desde$30,999.00 1TB: Desde $35,999.00

Desde $35,999.00 Colores: Azul cielo Oro claro Blanco nube Negro espacial

Fecha de lanzamiento en México: 19 de septiembre Preventa empieza el 12 de septiembre a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México)

19 de septiembre ¿Dónde comprarlo? En la tienda oficial de Apple, a través de este link

Con este celular, Apple entra de lleno a la competencia del mercado de celulares ultradelgados. Este mismo año, Samsung dio a conocer el Samsung Galaxy S25 Edge.