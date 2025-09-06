Joy Buolamwini llama a los jóvenes mexicanos a reflexionar sobre la IA y soñar en grande

GENERANDO AUDIO...

Joy Buolamwini, fundadora de la Algorithmic Justice League, envió un mensaje a la juventud en el marco de México Siglo XXI, evento de la Fundación Telmex Telcel:“La historia de la inteligencia artificial aún no está escrita”. La experta también llamó a recordar que “el corazón de la computación debe ser nuestra humanidad”.

“Espero que los jóvenes se pregunten si las tecnologías que estamos creando realmente están ayudando a nuestras comunidades o si están empeorando todo”, compartió en entrevista con UnoTV.

¿Qué tan humana es la inteligencia artificial?

Buolamwini dejó claro que el problema no es la tecnología, sino cómo y para quién se desarrolla. “La humanidad se pierde cuando olvidamos a quién está afectando la tecnología”.

Además, reconoció que muchas veces, el entusiasmo por lo nuevo hace que las personas pasen por alto sus efectos negativos.

La fundadora de la Liga de la Justicia Algorítmica comparó la IA con un “amigo-enemigo”, un aliado con potencial, pero que también puede causar daño. Por eso, hizo un llamado a cuestionarla constantemente:

“Debemos estar abiertos a preguntar si lo que dice la tecnología es correcto. No solo aceptar lo que nos da una máquina”. Joy Buolamwini, fundadora de la Algorithmic Justice League.

FOTO: Alejandra Suárez

“No tienes que caber en una sola caja”

Durante la charla, Joy Buolamwini compartió su historia personal y cómo ha combinado distintas pasiones, desde la programación hasta la poesía.

“Soy poeta, a veces modelo, fundé hasta una compañía de corte de pelo. No tienes que caber en una sola caja”, afirmó con una sonrisa.

Su motivación siempre ha sido clara: usar la tecnología para ayudar a las personas. Y aunque ha tenido éxito en un campo dominado por hombres y grandes corporaciones, nunca ha dejado de lado su identidad ni sus raíces.

“No hay muchas personas que se vistan como yo, que se vean como yo liderando estas discusiones en IA, pero eso es porque creí en mí misma”. Joy Buolamwini

“Descansen para volver más fuertes”

En un momento especialmente emotivo, Joy recordó cómo la migración de su familia a Estados Unidos la impulsó a estudiar sin parar para hacer sentir orgullosos a sus padres. Pero hoy, asegura que ha aprendido una lección valiosa:

“El entusiasmo es bueno, pero también hay que cuidarse. Si no te cuidas, no vas a tener energía para cuidar a los demás”. Joy Buolamwini, fundadora de la Algorithmic Justice League.

FOTO: Alejandra Suárez

Este mensaje lo compartió tras presenciar un evento lleno de jóvenes en su hotel: “Eran las 4:30 de la mañana y ya había miles haciendo fila para reunirse en comunidad. Fue increíble, no pude volver a dormir”.

¿Cómo crear una mejor IA?

Buolamwini aseguró no creer que haya que desechar por completo la inteligencia artificial; sin embargo, hizo un llamado a la juventud para transformarla,

“No creo que debamos tirarla toda porque es difícil, pero debemos ser cuidadosos al momento de preguntar”. Joy Buolamwini, fundadora de la Algorithmic Justice League.

Además, advirtió que la IA actual está reflejando sesgos sociales y culturales peligrosos, por lo que urgió a imaginar otros futuros posibles. “Debemos escribir una nueva historia, donde la IA no avance a costa de nuestra economía o del medio ambiente”.

“Sigan soñando, no hace falta dormir”

La entrevista cerró con un mensaje esperanzador y poderoso para las nuevas generaciones:

“En este mundo que a veces parece una pesadilla, es importante seguir soñando. Aférrense a esos sueños, aunque nadie los entienda. No dejen de creer en ustedes”, remató.