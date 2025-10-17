GENERANDO AUDIO...

Kaspersky da recomendaciones para ver cine en línea. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Infinity Castle en su estreno ha desatado no solo el entusiasmo entre los fans del anime, sino también una ola de fraudes digitales. Expertos de Kaspersky identificaron una red de sitios falsos que prometen acceso gratuito al filme, pero que en realidad buscan robar información personal y financiera.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, estos sitios están activos en varios idiomas, lo que demuestra que los atacantes intentan alcanzar una audiencia global aprovechando la popularidad del estreno.

Así operan las páginas falsas de Demon Slayer

Fuente: Kaspersky

Los ciberdelincuentes crean sitios web fraudulentos que aseguran ofrecer la película con doblajes en el idioma nativo del usuario. Al intentar reproducir el contenido, aparece un reproductor falso que solicita registrarse para obtener “acceso ilimitado” al material.

Durante el proceso, los usuarios deben ingresar datos personales como correo electrónico, número telefónico y contraseña, y en etapas posteriores, se solicitan datos bancarios bajo la promesa de una “prueba gratuita”.

Esta técnica permite a los estafadores obtener credenciales reutilizables y cometer robos financieros o ataques más dirigidos utilizando la información recopilada.

“Manipulan el entusiasmo de los fans”: Kaspersky

Fuente: Kaspersky

Lisandro Ubiedo, analista senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, advirtió que este tipo de campañas explotan la emoción del público:

“Los lanzamientos de gran impacto como Demon Slayer representan un terreno fértil para las operaciones fraudulentas. Los atacantes aprovechan el impulso emocional y la urgencia de los fans por acceder antes que nadie al nuevo contenido, manipulando ese entusiasmo mediante técnicas de ingeniería social”, indicó Ubiedo.

Ubiedo subrayó que estos ataques no solo buscan robar credenciales o datos financieros, sino también construir bases de información que luego se reutilizan en campañas más sofisticadas.

Consejos para evitar caer en la trampa

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Kaspersky recomienda a los usuarios seguir medidas básicas de seguridad digital:

Verificar la autenticidad de los sitios web antes de ingresar datos personales y utilizar solo páginas oficiales. Revisar cuidadosamente la URL y ortografía del sitio

antes de ingresar datos personales y utilizar solo páginas oficiales. Revisar cuidadosamente la del sitio Usar plataformas de streaming reconocidas , que garanticen la protección de la información

, que garanticen la protección de la información Instalar una solución de seguridad confiable que detecte archivos maliciosos y bloquee enlaces de phishing (técnica de ciberataque donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas).

que detecte archivos maliciosos y bloquee enlaces de phishing (técnica de ciberataque donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas). Habilitar la autenticación multifactor (2FA) y monitorear las cuentas bancarias y de servicios digitales ante posibles accesos no autorizados

Disfrutar el contenido de forma segura

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Aunque las amenazas digitales aumentan con cada gran estreno, los especialistas subrayan que una experiencia informada y responsable permite disfrutar del entretenimiento en línea sin poner en riesgo la seguridad personal.

“Con criterio y precaución, los fans pueden seguir disfrutando del contenido que aman sin caer en engaños digitales”, concluyó Kaspersky.