Kodak lanza Charmera: la minicámara digital estilo ochentero que cabe ¡en un llavero!

Kodak lanzó Charmera, minicámaras de 30 gramos de peso. Foto: AFP

Kodak lanzó Charmera, una minicámara digital que es tan pequeña que incluso se puede poner en un llavero. De acuerdo con los creadores, se inspiraron en la Kodak Fling, la primera cámara desechable icónica que la compañía lanzó en 1987.

Con este nuevo modelo de cámara, la firma estadounidense apostó por revivir la nostalgia de la fotografía sencilla y portátil, ya sea en fans de la viaja guardia o actuales.

¿Cuáles son las características de Kodak Charmera?

La cámara pesó apenas unos 30 gramos y midió 58 milímetros de ancho, así como 24.5 de alto y 20 de profundidad. Estas dimensiones reducidas la convirtieron en una opción práctica para quienes siempre buscaron llevar un dispositivo a la mano.

Funciones y calidad de imagen

Kodak lanzó Charmera para poder capturar imágenes de hasta 1.6 megapíxeles con una resolución de 1440 x 1080, así como grabar videos a 30 fotogramas por segundo.

En su modo de fotografía se incluyeron marcos personalizados, filtros vintage y sello de fecha. Además, facilitó la transferencia de archivos gracias al cable USB-C que se incluyó en el paquete.

Almacenamiento y batería

El dispositivo soportó tarjetas Micro SD desde 1 GB hasta 128 GB, lo que brindó flexibilidad a los usuarios. También incorporó una batería recargable de 200 mAh, pensada para cubrir sesiones rápidas de fotos y video.

Ediciones sorpresa

La colección de la Charmera incluyó hasta siete estilos retro, entre ellos una edición transparente secreta que dejó ver el interior del dispositivo. Cada modelo se entregó en una caja sorpresa, lo que añadió un factor de expectativa, ya que los compradores descubrieron la versión asignada hasta abrirla.

Ahora que Kodak lanzó Charmera, la compañía aprovechó para retomar su legado y lo adaptó a un formato moderno y coleccionable.