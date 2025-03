Las medianas y grandes empresas han comenzado a emplear herramientas de inteligencia artificial (IA) para diferentes partes de su funcionamiento, incluyendo métodos de protección contra ciberataques, según dijeron los expertos durante el Lenovo CIO Playbook 2025 de la Ciudad de México.

Los casos de uso repasados por especialistas de Lenovo indican que las empresas han utilizado la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad aplicada a la observabilidad, según Alejandro Florean, Vice President Consulting & Strategic Solutions.

La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas para una identificación y resolución de problemas más rápida y automatizada. En informática y computación en la nube, implica el uso de herramientas y prácticas de software, según la multinacional tecnológica IBM.

Por otro lado, Florean aseguró que las compañías en México están apostando a la gestión administrada de su ciberseguridad. “El servicio profesional que más crece en nuestro país son los servicios gestionados de ciberseguridad“, dijo en el marco del Lenovo CIO Playbook 2025.

Las compañías encargadas de proteger a otras empresas de ciberataques están comprando tecnología de última generación, incluyendo herramientas de IA, para poder responder a posibles vulneraciones, según el especialista.

“Tanto las compañías están tratando de tomar el mejor remedio, pero va a ser muy complicado, porque los delincuentes también tendrán herramientas del mismo nivel y va a ser una cadena que nunca va a terminar”, remató Alejandro Florean.

Luego de que Florean reconociera la labor de las empresas mexicanas por tomar conciencia e invertir en ciberseguridad con IA, Carlos Huescas, Global HPC & AI Product Manager, señaló que es difícil prever problemas al estilo de la ciencia ficción como rebeliones o cibervulneraciones de escala masiva.

“No hay forma de asegurar que eso no va a suceder, así como no existe una forma de garantizar que no habrá herramientas de inteligencia artificial capaces de prevenirlo”.

Carlos Huescas