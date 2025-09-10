Lista de emojis 2026: personajes y animales que cambiarán tus chats
Una lista de emojis 2026 se vine y será el Consorcio Unicode quien se encargue de dicho lanzamiento el próximo año. Esta entidad, sin fines de lucro, seguirá garantizando que los íconos digitales lleguen y funcionen en todos los dispositivos, sin importar el sistema operativo que se utilice (como Android o iOS), lo que asegurará la compatibilidad global.
Con la actualización Unicode 17.0, se incluirán 4 mil 803 caracteres nuevos, entre ellos ocho emojis que se convertirán en los protagonistas de las conversaciones digitales de las personas.
Con este avance, el número total de caracteres codificados ascenderá a 159 mil 801. La actualización se implementará en teléfonos inteligentes, computadoras y otras plataformas digitales a lo largo de 2026.
Lista de emojis 2026 que harán tendencia
Dentro de las novedades, los usuarios verán un bailarín de ballet de género neutro, una orca, un Bigfoot (una criatura peluda), un trombón, un cofre del tesoro, una cara distorsionada que mostrará ansiedad o sorpresa, una nube de lucha inspirada en caricaturas, y un deslizamiento de tierra.
- Cada uno de estos emojis tendrá la intención de ampliar las posibilidades de expresión, tanto en los chats y el mundo de las redes sociales.
Algunos significados detrás de los diseños
- La cara distorsionada permitirá expresar pánico o ansiedad
- Mientras que la nube de lucha representará discusiones o peleas
- El bailarín de ballet se diseñará sin género específico y ofrecerá varias opciones de tono de piel
- El Bigfoot evocará a la famosa criatura de leyenda
- El deslizamiento de tierra simbolizará desastres naturales como avalanchas o terremotos.
Implementación en dispositivos
Los nuevos emojis serán liberados de manera paulatina a lo largo de 2026, cuando los distintos sistemas operativos, como iOS y Android, los integrarán en sus actualizaciones. Esto significará que usuarios de todo el mundo podrán incluirlos en sus conversaciones cotidianas.
Un emoji que no verá la luz
Cabe destacar que, aunque la lista de emojis 2026 incluirá ocho nuevas figuras digitales, una que estaba planeada no llegará a la versión final. Se tratará de una manzana mordida, la cual se eliminará en las etapas previas a la implementación.
De este modo, el próximo año marcará un nuevo capítulo para la comunicación digital. Los emojis anunciados ampliarán las formas de expresión y transformarán la manera en que millones de personas se comunicarán a diario.