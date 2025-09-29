GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Guardia Estatal Cibernética de Chiapas advierte sobre un nuevo método de fraude telefónico que inicia con llamadas provenientes del extranjero.

Un audio automatizado informa falsamente que han revisado tu currículum, que cumples con los requisitos de un puesto y que agregues un número de WhatsApp para más información.

Recomendaciones clave ante llamadas del extranjero

Para evitar ser víctima de estos fraudes, las autoridades recomiendan:

No compartir datos personales .

. Colgar la llamada y bloquear el número inmediatamente.

inmediatamente. No realizar depósitos bancarios ni responder mensajes de esos teléfonos.

Cómo bloquear números desconocidos

Protege tu celular configurando el bloqueo de llamadas:

Android : Ve a Ajustes de teléfono > Bloquear números y activa la opción “desconocidos”.

: Ve a Ajustes de teléfono > Bloquear números y activa la opción “desconocidos”. iOS: Ingresa a Configuración > Silenciar llamadas desconocidas y actívalo.

Recuerda que si un número no está en tu lista de contactos, las llamadas serán desviadas automáticamente.

En caso de vivir en Chiapas y recibir este tipo de llamadas, puedes comunicarte con la Guardia Estatal Cibernética:

Correo: cibernetica.ssp@chiapas.gob.mx

Teléfonos: 800 221 84 14 y 961 618 76 00 ext. 15055

y Línea directa: 961 618 76 03

Protégete siguiendo estas recomendaciones y evita caer en fraudes telefónicos internacionales.