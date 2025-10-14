Llamadas spam fraudulentas se multiplican en México, vienen de números extranjeros: “Nunca devuelvas la llamada”

GENERANDO AUDIO...

Cuidado con las llamadas fraudulentas. FOTO: Getty | UnoTV

Seis llamadas spam en un día, todas de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica son la que ha llegado a recibir un periodista de UnoTV. Y no es el único, sino que se multiplican y parecen salirse de control en México, donde, de 20 personas encuestadas, 18 respondieron ser clientes de estas “granjas”.

Incluso la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió varias alertas en las que explica cómo opera esta “agresiva” estafa, en las que suelen usar audios automatizados con frases como “hemos revisado tu currículum”, luego una voz pregrabada asegura haber revisado el currículum de la persona y la invita a agregar el contacto a WhatsApp.

Sobre la popular estafa, las autoridades también han advertido “no devolver la llamada”, ni tampoco tratar de responder vía mensaje de texto o WhatsApp.

“No devolver la llamada”

Keeper Security, una empresa de seguridad cibernética, recomendó a los usuarios “no devolver” la llamada a estos números porque “es posible que comience a recibir más spam y llamadas fraudulentas”,

“Devolver la llamada a un número de spam puede provocar que le hagan más llamadas de spam y se convierta usted en objetivo de estafas”. Keeper Security

Keeper Security dijo que algunas de estas llamadas spam pueden estar impulsadas por inteligencia artificial, lo que podría llevar a delitos como deep fakes de audio o también conocido como “clonación de voz”, donde los delincuentes llaman a los seres queridos de la víctima, haciéndoles creer que está en peligro y que requiere dinero urgentemente.

Llamadas que cuelgan, el llamado fraude Wangiri

La Policía Cibernética también alertó en pasado mes de abril, que otro fraude muy popular es Wangiri (que en japonés significa “llamada y corte”), el cual consiste en que los ciberdelincuentes marcan desde un número con prefijo internacional, dejan que suene apenas unos segundos y cuelgan. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada, lo que la conecta a una línea de tarificación especial que genera cargos económicos elevados

La intención de los ciberdelincuentes es que la víctima devuelva la llamada, lo que puede generar costos elevados.

También pueden ofrecer falsas promociones y ofertas, e incluso, es posible que busquen robar datos bancarios y personales para cometer otro tipo de delitos.

Sobre la actual proliferación de fraudes, la empresa en ciberseguridad Kaspersky confirmó en junio de 2025, que Latinoamérica, incluyendo México, ha sido especialmente vulnerable a la proliferación de llamadas no deseadas, campañas agresivas de spam telefónico y fraudes que aprovechan canales tradicionales y digitales.

“50% de los latinoamericanos ha sido víctima de estafas mediante llamadas y mensajes de texto que emplean ingeniería social al utilizar la banca en línea”. Kaspersky

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Comprueba que tus dispositivos electrónicos cuenten con antivirus actualizado

Utiliza contraseñas y controles de acceso a redes sociales de al menos ocho caracteres con letras y números

Cambia de manera constante las contraseñas y controles de acceso de todas las plataformas que utilices

Verifica la autenticidad del sitio web al que ingresas y no proporciones datos bancarios o personales a terceros a través de las páginas no verificadas o por teléfono

No abras los links de correos o SMS desconocidos y desconfía de ofertas o promociones atractivas

Activa la verificación de dos pasos para los sistemas de mensajería instantánea y correos electrónicos

Conserva la calma y cuelga de inmediato

No realices depósitos en tiendas de conveniencia o transferencias bancarias

Denuncia ante la Unidad de Policía Cibernética o en el número de emergencias 911

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

La Policía Cibernética también destacó que atiende a la población 24 horas del día a través del número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como en la aplicación Mi Policía o en las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.