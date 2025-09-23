GENERANDO AUDIO...

Así son el realme 15 y realme 15 Pro que llegan a México – Fotos: Alfredo Narváez

La serie 15 de realme, marca china de tecnología, llega este 23 de septiembre a México con dos celulares que destacan por la tecnología AI Edit Genie, desarrollada en colaboración con Google Gemini, que permite editar fotos con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

De esta forma, los realme 15 y realme 15 Pro hacen su debut en el mercado mexicano, con un diseño premium con acabados inspirados en la alta costura, de acuerdo con Jesús Mejía, PR Manager de realme.

“Estamos emocionados de traer la Serie 15 a México, el smartphone perfecto para la fiesta: su diseño elegante y llamativo atrae todas las miradas, mientras que AI Edit Genie, pionera en la industria, te permite liberar tu creatividad al instante y transformar cualquier foto en algo único con solo decirlo.” Jesús Mejía, realme

Imagen: Alfredo Narváez

¿Cuáles son las principales funciones del realme 15 y Pro?

La Serie realme 15 presenta el primer sistema de edición de fotos controlado completamente por voz, AI Edit Genie. Realiza ediciones con precisión y facilidad al decir:

Ajustar luz

Cambiar fondo

Aplicar filtro cinematográfico

Eliminar fotobomber

Imagen: Alfredo Narváez

Los usuarios también pueden hacer fotos donde podrán cambiar el paisaje, la ropa o el color de auto, siendo una tecnología pionera en la industria.

Cabe destacar que las diferentes funciones de edición de imágenes con IA están disponibles en más de 20 idiomas, incluyendo español, inglés y chino.

Entre sus funciones destacan AI Inspiration, AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover y AI Snap Mode, que permiten obtener resultados de calidad profesional con un solo toque.

¿Cómo es la cámara de estos nuevos dispositivos?

La serie realme 15 debuta también con funciones de cámara diseñadas para detectar entornos dinámicos de luz en conciertos, pistas de baile o reuniones y ajustar en tiempo real la velocidad de obturación, el contraste y la saturación para recuerdos vibrantes y sin desenfoque.

El realme 15 integra dos cámaras de 50MP:

Cámara principal Sony IMX882 OIS de 50MP con sensor grande.

Cámara frontal OV50D de 50MP para selfies nítidos.

Ambas cámaras soportan grabación en 4K, mientras que el Pro añade la capacidad de 4K a 60fps. El realme 15 viene con el procesador Dimensity 7300+ 5G, el más potente de su rango, fabricado en 4nm.

Cabe destacar que cuenta con batería Titan de 6550mAh y carga rápida de 45W.

Así son los nuevos celulares de la marca china

El realme 15 Pro 5G mide 7.69 mm de grosor, lo que lo convierte en el teléfono más delgado de realme hasta la fecha y cuenta con una batería de 7000 mAh.

Su pantalla 4D Curve+ fluida ofrece una experiencia visual continua mientras garantiza la máxima comodidad en la mano.

Imagen: Alfredo Narváez

Imagen: Alfredo Narváez

Este dispositivo estará disponible en los colores Flowing Silver y Velvet Green. Además, incluye Gorilla Glass reforzado, resistencia al polvo y al agua IP69, y una estructura interna de “airbag” que combina metal reforzado y capas de espuma para una durabilidad incomparable.

Cabe destacar que también llega el realme 15T, que también es ligero (7.79mm, 181g) y tiene una batería de 6550mAh con carga rápida de 45W.

Incluye resistencia al agua y polvo con certificación IP66/68/69, soportando incluso chorros de agua a alta presión. Es el único en su categoría con doble cámara de 50MP (frontal y trasera), potenciadas con las herramientas de IA del 15 Pro.

