¿Por qué se cancelaron los vuelos del AICM por las lluvias? | Foto: Getty Images

Las intensas lluvias que han azotado al Valle de México desde el pasado domingo 10 de agosto han provocado diversas suspensiones de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Un experto explicó que, aunque los aviones pueden volar en estas condiciones, se deben tomar medidas por los encharcamientos de las pistas.

Luego de dos días seguidos de medidas en el Aeropuerto Benito Juárez, este ya opera con normalidad; sin embargo, 16 vuelos fueron desviados y 19 mil 500 pasajeros resultaron afectados.

¿Por qué se cancelaron los vuelos del AICM en medio de las lluvias?

La razón por la que se demoraron múltiples vuelos del AICM en medio de lluvias torrenciales no tiene que ver con la visibilidad al volar, según Leonardo Sánchez, piloto retirado y comunicador también conocido como el “capitán Archie“.

“Todos los aviones tienen una limitación para la cantidad de agua encharcada. Si la cantidad de agua que está sobre la pista excede media pulgada, es decir, 12.7 milímetros (mm), no se recomiendan los despegues, precisamente por la cantidad de agua que se desplaza y que puede ser ingerida por los motores”. Leonardo Sánchez “Capitán Archie”

Por esta razón, los fabricantes establecen que si hay hasta media pulgada de agua sobre la pista se puede despegar; por arriba de los 12.8 mm, ya no se puede comenzar con el despegue, según dijo Sánchez en entrevista con Unotv.com.

¿Cómo se mide la profundidad del agua?

En los aeropuertos de México no existe un método que permita medir exactamente la cantidad de agua encharcada en las pistas como en Estados Unidos (EE.UU.) o en Europa, de acuerdo con el “Capitán Archie“.

Mientras en EE.UU. se han construido pistas acanaladas en donde se puede medir y poner la instrumentación necesaria para medir las profundidades de agua, en el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros, se hace un estimado.

“¿Cómo lo hacemos en México? Bajo un estimado. Se hace un recorrido en las pistas, se va viendo qué cantidad de charcos hay y se estima la profundidad. Por eso empiezan a demorarse y es ahí cuando hay cancelación de vuelos”. Leonardo Sánchez “Capitán Archie”

El piloto aviador retirado precisó que las estimaciones no consisten en simple vista, sino que se cuenta con instrumentos sencillos que ayudan a tomar la medida de las pistas encharcadas.

“Es muy fácil detectar dónde está encharcada la pista. Durante muchos años que volé en el AICM, es fácil encontrar los encharcamientos. Hasta con una regla normal, simple y sencilla, puedes tomar medidas y ver qué qué tanto porcentaje de la pista está encharcada”, señaló Leonardo Sánchez.

¿Y qué pasa si un avión despega con la pista encharcada?

Cuando hay agua encharcada en las pistas, esta se mezcla con la presión del aire que sale de las turbinas y el desplazamiento de las llantas del tren de aterrizaje, lo que provoca un desplazamiento mayúsculo de agua.

Si, en medio del despegue, se decide abortar, se tendrá que utilizar los frenos al máximo y el avión se puede patinar. “Acuaplanea, entonces todo esto va en función de frenado del avión en caso de ser necesario para el aterrizaje”, dijo.

Esto ha pasado en el AICM a raíz de las lluvias intensas

La fuerte lluvia registrada durante la madrugada de este martes 12 de agosto provocó la suspensión temporal de operaciones en el AICM, que afectó, al menos, a 19 mil 500 pasajeros en la capital.

A las 02:13 horas de este martes, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue. Posteriormente, la pista 5 Izquierda – 23 Derecha reanudó actividades a las 6:00 horas, pero la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continuaba cerrada.

Un total de 16 vuelos fueron desviados, tres cancelados y 120 presentan demoras. La suspensión parcial de operaciones generó complicaciones para, al menos, 19 mil 500 pasajeros y retrasos en la conexión con otros aeropuertos.

Una vez más, en su cuenta de X, el AICM informó que, a partir de las 11:00 horas, se abrió la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizaron las operaciones aéreas.

Seguirá lloviendo en el Valle de México, advierten los expertos

Tanto la Ciudad de México como el Estado de México vivirán cuatro días de lluvias intensas, según dijo Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, este lunes.

En este sentido, el especialista mexicano adelantó que las fuertes lluvias solo durarían del propio lunes 11 de agosto al jueves 14 de agosto, por lo que el clima podría apaciguarse para este viernes.

Mientras el lunes y martes se esperaban lluvias fuertes de 25 a 55 milímetros (mm) con 80% de probabilidades de tormentas con granizo, el miércoles y jueves podrían subir los rangos de precipitación en la Ciudad de México.

“Son cuatro días de 50 a 75 mm de precipitación, tormentas fuertes con granizo durante los próximos días también en el Estado de México“, remató Vázquez Romaña.

Aunque las lluvias intensas durarían hasta antes del próximo fin de semana, el propio Leonardo Sánchez adelantó que las lluvias podrían prevalecer durante los próximos días.

El experto explica que las precipitaciones obedecen a la temperatura del agua oceánica y, debido a los aumentos recientes de temperaturas, el agua de mar está templada.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias“, aclaró el “Capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua. “Vamos a seguir con agua“, remató Leonardo Sánchez.

“Lo que debe prevalecer es la seguridad de un vuelo, si los fabricantes de aviones recomiendan no efectuar despegues con más de media pulgada y ves que hay un porcentaje considerable que supera esta medida, cierras el aeropuerto“, concluyó.