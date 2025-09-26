Los riesgos que corren tus hijos al jugar en Roblox: Maggie Hegyi da consejos a padres de familia

GENERANDO AUDIO...

Roblox es una plataforma de videojuegos que no solo sirve para jugar sino como “red social“, lo cual la ha convertido en una herramienta redituable y popular entre los niños. Por esta razón, actores maliciosos han visto la oportunidad para robar dinero o información, algo que puede ser evitable por parte de los padres de familia, según la periodista Maggie Hegyi.

“Un consejo: entren a la plataforma, vean controles parentales, revisen qué hacen sus hijos, vinculen su cuenta a su correo electrónico, revisen quiénes mandan solicitud de amistad, qué juegan y, sobre todo, configuren la plataforma en la opción ‘No juegos para mayores de 13 años'”, dijo este viernes en “A las nueve en Uno” con Juan Rivas y Pablo Valdés.

Lo primero: no subestimar el alcance de Roblox

Es común pensar que Roblox es solo un videojuego; sin embargo, es una plataforma de creación de juegos y comunidades que puede funcionar como una red social y un generador de ingresos, según la periodista Maggie Hegyi.

“Es una plataforma para crear, para comunidades, una red social donde se platica. Es un generador de contenido, pero también un generador de ingresos”. Maggie Hegyi

La especialista en entretenimiento y videojuegos también dio a conocer que, tan solo en 2024, los creadores generaron casi mil millones de dólares en ganancias.

¿El riesgo? Que cualquier persona puede crear un videojuego dentro de Roblox y vender cosas.

“Por ejemplo, hay un videojuego de animales y puedes crear un unicornio, pero ese unicornio cuesta dinero extra, lo cual es llamativo para los niños. Esto se llama Robux, el dinero dentro de la plataforma entonces tienes que desembolsar dinero real, lo cual es un ingreso para los creadores”, según Hegyi,

Esto, además de ser una fuente de ingreso para Roblox, provoca que entre gente que no va de acuerdo con la edad de los usuarios.

¿Cuáles son los riesgos de los juegos por internet?

Roblox, al gozar de gran popularidad, ha llamado la atención de los expertos y padres de familia; sin embargo, los riesgos no son exclusivos de esta plataforma.

En el caso de esta herramienta, que se usa por celular o computadora, los riesgos están a la orden del día.

“Cualquier persona puede abrir una cuenta y se están haciendo pasar por menores. Esos “menores” enganchan a otros menores, interactúan con ellos, hacen amistad, les preguntan su edad o dónde viven y los conocen a través de una falsa amistad”. Maggie Hegyi

Fingiendo que son sus amigos, actores maliciosos logran obtener información que comprometen a los menores de edad y sus familias, según la periodista.

Por otro lado, también advirtió por casos de extorsión, pues usuarios malintencionados pueden convencer a los niños de entregar objetos virtuales y pedirles Robux a cambio de recuperarlos.

“Estás en un juego de plantitas, llega alguien y te dice ‘dame esta planta y te doy Robux‘. El niño entrega su plantita, de manera virtual, y el otro le dice que no se la va a regresar si no le da cinco Robux, entonces va con su mamá a pedirle dinero”, señaló.

¿El peor de los casos? Cuando en vez de Robux, el actor malicioso pide una foto íntima o información personal.

Ansiedad, depresión y otros problemas físicos por este tipo de plataformas

El tiempo excesivo en plataformas de videojuegos también puede generar ansiedad o depresión, de acuerdo con la propia Maggie Hegyi.

“Los niños que están mucho tiempo frente a la pantalla están sufriendo problemas de vista por la luz azul”, también advirtió.

En este sentido, la experta llamó a los padres de familia a “encender las alertas” si notan un cambio de actitud en sus hijos.

Los padres de familia deben tomar responsabilidad en Roblox

Maggie Hegyi aseguró que Roblox cuenta con controles parentales y filtros según la edad; sin embargo, hay “personas malévolas” que logran evadir las medidas, por lo que los padres deben estar al pendiente.

“Los papás necesitamos estar al pendiente de lo que están jugando los niños, entrar a ver con quién juegan, ver su lista de amigos porque no nada más es que agreguen sin que demos autorización”.

Antes de tener que eliminar a personas sospechosas, recomendó hablar con los menores y estar al pendiente, particularmente, de los pequeños que utilizan este tipo de plataformas.

“Habla muy bien con tus hijos, diles que por ningún motivo manden fotos de sus partes privadas, información, tu dirección, en qué escuela van, qué amigos tienen”, recomendó para no dejar una huella digital que pueda vulnerarse.

Maggie Hegyi reconoció que puede ser difícil hablar con los adolescentes, pero considera importante encontrar la forma para evitar riesgos y potenciales problemas de ansiedad por los videojuegos.

Otro factor a considerar es el tiempo de juego, de acuerdo con la periodista de Uno TV.

En este sentido, señaló: “La Asociación Americana de Pediatría recomendó que se use por cierto tiempo dependiendo de la edad de los niños, de media hora a una hora, sin descuidar la tarea u otras actividades físicas”.

“Es difícil identificar a los maleantes”, reconoce Maggie Hegyi sobre Roblox

Roblox tiene, actualmente, 60 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, según datos ofrecidos por Maggie Hegyi. Por esta razón, controlar actividades maliciosas luce complicado.

La experta también informó que, durante 2024, se recibieron 13 mil 361 denuncias de posible acoso, aunque en México no se han presentado denuncias, según sus palabras.

Por esta razón, los padres deben revisar que los videojuegos que estén jugando sus hijos sea adecuado a su edad, pues el universo de posibilidades también es enorme.