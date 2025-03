¿Te espían sin que lo sepas? Así funciona el fraude “Man in the Middle” que roba tu dinero

GENERANDO AUDIO...

“Man in the Middle” amenaza tus datos bancarios y personales. Foto: Getty Images

La digitalización de trámites financieros y el uso de plataformas bancarias dio origen a una nueva forma de fraude conocida como “Man in the Middle”, la cual puede poner en riesgo tu información y datos personales. ¿Qué es y en qué consiste? En Unotv.com te lo compartimos.

¿Qué es el fraude “Man in the Middle”?

Este tipo de ataque, cuyo nombre se interpreta como “ataque de intermediario” ocurre cuando un hacker interviene en las comunicaciones entre dos partes, con el objetivo de interceptar, alterar o robar la información que se transmite entre ambos, sin que ninguno lo note.

El fraude “Man in the Middle” pone en riesgo tus finanzas al permitir que los ciberdelincuentes realicen transacciones no autorizadas y vendan tu información, además de manipular las llamadas para hacerte creer que interactúas con una entidad confiable.

Según datos de la firma de ciberseguridad Fortinet, durante la primera mitad de 2024, México se enfrentó a 31 mil millones de intentos de ciberataques, lo que equivale al 55% del total registrado en América Latina.

¿Cómo lo realizan?

Los atacantes primero acceden a tu conexión. Algunas formas de hacerlo es a través de una red Wi-Fi pública no segura, la descarga de archivos de páginas desconocidas o por medio de trampas como correos electrónicos falsos (phishing) y sitios web engañosos.

Una vez infiltrados, los ciberdelincuentes trasladan los datos que envías y recibes a su dispositivo sin que lo notes. Por ejemplo, si usas una red pública para acceder a tu cuenta bancaria y obtener los datos de tu tarjeta, pueden capturar esa información para realizar compras o retirar dinero.

Además del “Man in the Middle”, los hackers llegan a tomar el control de las cuentas de correo electrónico de empresas u organizaciones, de acuerdo con la Condusef.

Una vez hecho, interceptan mensajes y recopilan tus datos personales y transacciones, lo que les permite cometer fraudes que afectan a las entidades y, por supuesto, a los usuarios.

¿Cómo protegerte del fraude “Man in the Middle”?

A fin de evitar este tipo de estafa, es importante tomar algunas medidas. Algunas recomendaciones para no caer en las manos de los ciberdelincuentes son:

Evita redes Wi-Fi públicas: Estas redes son vulnerables, ya que se puede acceder a ella sin autorización, lo cual permite crear cuentas falsas con nombres similares para engañar a los usuarios

Estas redes son vulnerables, ya que se puede acceder a ella sin autorización, lo cual permite crear cuentas falsas con nombres similares para engañar a los usuarios Instala y actualiza un antivirus: Un buen antivirus es esencial para mantener tus dispositivos protegido. No olvides mantenerlo actualizado

Un buen antivirus es esencial para mantener tus dispositivos protegido. No olvides mantenerlo actualizado Revisa los sitios: Las páginas web deben contener el dominio de seguridad https:// para proteger y encriptar la información

Las páginas web deben contener el dominio de seguridad https:// para proteger y encriptar la información Descarga apps de fuentes confiables: Muchas amenazas se ocultan en aplicaciones o archivos falsos, por lo que debes asegurarte de usar tiendas oficiales como Google Play o App Store

Adoptar hábitos de seguridad, como proteger tus dispositivos, evitar redes inseguras y verificar la autenticidad de los sitios web, te ayudarán a no caer en el fraude “Man in the Middle”.