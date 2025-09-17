Mensaje de alerta en el Simulacro Nacional 2025: cómo funciona y qué celulares podrían no recibirlo

GENERANDO AUDIO...

El Segundo Simulacro Nacional 2025 del viernes 19 de septiembre tendrá, por primera vez, una prueba de alertamiento vía celular que consistirá en un mensaje que llegará directamente a más de 80 millones de celulares activos en México. José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó este miércoles cómo funcionará este mecanismo.

El funcionario explicó que los celulares de los usuarios, tanto en sistema operativo Android como iOS, deberán estar configurados para recibir el mensaje. Asimismo, detalló que ciertos celulares podrían no mostrar la alerta.

Así funciona el envío de alerta sísmica a través del celular

José Merino explicó el proceso por el que se enviará la alerta sísmica al celular, en un procedimiento que comienza con los sensores del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y termina en los dispositivos de los usuarios:

Comienza con la detección de los 97 sensores sísmicos del CIRES, la mayoría en la costa Se transmite la señal por radiofrecuencia Se transmite por Frecuencia Muy Alta (VHF, por sus siglas en inglés) El C5 recibe la detección de los sensores Las redes móviles envían la notificación (5G, 4G, 3G y 2G) Los ciudadanos reciben el mensaje en su celular

El funcionario explicó que todo este proceso transcurre en cuestión de segundos y aclaró que el mensaje llega directo sin entrar a ningún chat sin que se descargue o actualice ninguna aplicación.

¿Qué celulares podrían no recibir la alerta este 19 de septiembre?

En el primer simulacro de abril de este año, se descubrió que los modelos de celular previos a 2024 no estaban obligados a recibir las alertas en vivo.

“Habrá algún modelo de alguna marca chiquita que, por alguna razón no lo configuraron, así que habría que activar manualmente estas notificaciones”, dijo.

¿Cómo configurar tu celular para recibir el mensaje de alerta?

Para recibir el mensaje de alerta, los usuarios no requieren internet, saldo, ni instalación de aplicaciones: basta con tener señal celular y activar las alertas inalámbricas.

A través de la Conferencia Matutina de este miércoles, José Merino explicó cómo activar las alertas inalámbricas:

Android

Entra a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Presiona “Ajustes Avanzados”

Ingresa a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

iOS (iPhone)

Entra a “Configuración”

Ingresa a “Notificaciones”

Scrollea hasta “Alertas Gubernamentales”

Activa las opciones: Alerta Amber Alerta de Ejercicio Alerta Extrema Alerta Grave Mensajes de información Mensajes de prueba



Debido a que algunos sistemas operativos pueden tener variaciones en este sentido, se hizo un llamado a comunicarse con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al número 079 para obtener apoyo.

Preguntas frecuentes sobre la alerta del 19 de septiembre

Si mi número celular es diferente al de la ciudad o estado donde vivo, en caso de emergencia, ¿debo cambiar mi número para recibir la alerta?

No, la alerta llegará automáticamente al teléfono si el usuario está dentro del área de emergencia de la alerta y con cobertura celular, sin importar que el número sea de otra ciudad o región.

¿Cómo sé que la alerta que recibo no es un mensaje de fraude para robar mis datos?

El mensaje de emergencia aparece como una ventana emergente tipo pop-up, con un sonido distinto a cualquier tipo de mensaje como los SMS y que no permite la interacción del usuario. Además, se envía por un canal dedicado al envío de alertas de emergencia.

Si la emergencia es en mi ciudad y me encuentro fuera o lejos de ella, ¿recibiré la alerta?

No, sólo llegarán a las personas que están en la zona de riesgo y con cobertura celular.

¿Puedo bloquear estas alertas?

No, en el máximo nivel de emergencia llegan automáticamente sin posibilidad de rechazarla. “Son para protegerte”, dijo la autoridad mexicana.

Si cambio mi número, ¿debo informar a alguien para recibir las alertas?

No es necesario, la alerta llega directamente al celular si se está en la zona de riesgo, sin importar el número.

Si tengo instaladas apps de alertas en sismos o desastres naturales, ¿debo borrarlas para recibir esta alerta?

No es necesario. Es posible conservar otras aplicaciones. En caso de emergencia, se podrá recibir ambas notificaciones, considerando que la que se recibirá por medio del sistema de alertamiento masivo es exclusiva del Gobierno de México.

¿Tienen acceso a los datos o contenido de mi teléfono?

No, el sistema no recopila ningún tipo de datos personales ni la ubicación de las personas, según se dijo este miércoles en Palacio Nacional.

¿Qué hago si no recibo la alerta en el simulacro?

El usuario debe comunicarse al número 070 para reportarlo.

Expertos explican el primer alertamiento por telefonía celular

A las 12:00 horas, los teléfonos celulares con señal activa recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido y vibración distintiva.

El texto será: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

El coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández explicó este martes que, “es un sistema que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia, utilizando las antenas de la red celular”.

Explicó que el mecanismo opera con base en los estándares internacionales de alertamiento celular dentro de la zona determinada.

“Nosotros como gobierno no lo distribuimos al celular, lo distribuimos hacia los operadores telefónicos; ellos a su vez, a través de las antenas que están colocadas en todo el país, lo distribuyen hacia los dispositivos”. Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT

El sistema se compone con estos elementos:

Rápido: las alertas se envían de forma instantánea.

Gratuito: no consume saldo ni datos móviles.

Eficiente: no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia.

Preciso: segmenta zonas de riesgo específicas.

Masivo: llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal.

Solo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.

También recordó que este mecanismo no sustituye a otros medios de difusión como altavoces, televisión, radio o redes sociales, sino que los complementa.