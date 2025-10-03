GENERANDO AUDIO...

Google abrirá centro de atención en noviembre.

Google anunció la apertura de su primer Centro de Atención Autorizado en México para dispositivos Google Pixel, el cual estará ubicado en la Avenida Masaryk, en la Ciudad de México, abrirá sus puertas en noviembre de 2025.

Ofrecerá atención presencial y especializada para teléfonos, smartwatches y audífonos, tanto dentro como fuera de garantía.

Atención y soporte especializado

De acuerdo con la compañía, este centro busca brindar una experiencia premium de posventa, con técnicos certificados, refacciones originales y procesos alineados a estándares internacionales de calidad. Los usuarios podrán acceder a reparaciones el mismo día, así como a soluciones rápidas y personalizadas para diferentes dispositivos Pixel.

Nancy Roitz, directora global de Operaciones de Reparación en Google, destacó la importancia de este lanzamiento.

“El nuevo Centro de Atención de Google en México es una parte clave de nuestro compromiso con el mercado, ya que proporciona el soporte posventa de primer nivel que los usuarios de Google Pixel esperan. Este centro garantiza asistencia personalizada y presencial para nuestros clientes, con un enfoque en soluciones rápidas y eficientes”. Nancy Roitz, directora global de Operaciones de Reparación en Google

El nuevo espacio será operado por Grupo Simtech, empresa multinacional especializada en servicios posventa y logística para dispositivos electrónicos. Esta alianza con Google permitirá garantizar un servicio técnico con disponibilidad de piezas originales y procesos optimizados.

Primer país en Latinoamérica con soporte oficial Pixel

México se convierte en el primer país de América Latina en contar con un centro físico de atención oficial para la línea completa de productos Google Pixel. Según la compañía, este lanzamiento forma parte de un modelo que ya opera en mercados clave y busca asegurar que la experiencia de un producto de alta gama esté respaldada por un ecosistema de soporte técnico eficiente.

Debemos recordar que fue lanzado de manera oficial el Google Pixel 10, acompañado de los modelos Pro y XL, además del smartwatch y los audífonos de la marca para todos aquellos seguidores del ecosistema de Google.