“Olimpia IA” fue seleccionada entre los 50 proyectos de inteligencia artificial (IA) más innovadores del mundo. Se trata de una herramienta para apoyar a mujeres víctimas de violencia digital basada en la Ley Olimpia, iniciativa de la activista Olimpia Coral Melo.

Edith Contla, directora de Estrategia en AuraChat.Ai, y Marcela Oropa, coordinadora del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, compartieron su presencia desde la AI Action Summit del Foro de París sobre la Paz (Paris Peace Forum).

Edith Contla y Marcela Oropa asistieron a París, Francia, representando al proyecto que fue reconocido en el Paris Peace Forum 2025. Ambas representantes de la iniciativa compartieron un video en frente de la Torre Eiffel.

Contla también dijo que “con un código feminista estamos combatiendo al algoritmo patriarcal“, sosteniendo una bandera morada que incluía la inscripción: “Porque queremos estar seguras también en internet“.

Las redes oficiales de la Ley Olimpia, iniciativa creada por la activista Olimpia Coral Melo, también compartieron una fotografía de las representantes de este proyecto en diferentes puntos de la capital francesa.

“A este algoritmo no lo programaron los emporios de Internet, a este algoritmo lo programamos nosotras”.

Cabe destacar que la selección de Olimpia IA como uno de los mejores proyectos de inteligencia artificial a nivel mundial se anunció el pasado 17 de enero, en reconocimiento a la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales y AuraChat.AI.

La plataforma Ley Olimpia IA fue desarrollada por las Defensoras Digitales del movimiento Ley Olimpia, en colaboración con la plataforma de inteligencia artificial AuraChat.Ai, según señaló Olimpia Coral Melo en sus redes sociales el pasado 19 de enero.

Olimpia IA es la primera inteligencia artificial diseñada y liderada por mujeres, con el objetivo de proporcionar una red de apoyo integral a las víctimas de violencia digital, donde se combina la contención psicoemocional, digital, legal y comunitaria.

“Este proyecto nació de la resistencia y es un símbolo del poder colectivo de nosotras para reescribir las reglas en un campo dominado por hombres“, según Marcela Oropa.

Este proyecto ofrece una herramienta gratuita a través de un chat disponible las 24 horas vía WhatsApp. Para acceder, es necesario escanear el siguiente código QR:

Un reportero de Unotv.com probó el chat de Olimpia IA y recibió una respuesta inmediata empezando con el siguiente mensaje: “Desde el movimiento Ley Olimpia te saludamos, te agradezco por la confianza de escribirnos”.

Además, el chat automático aclara que se trata de una organización feminista capaz de acompañar casos de violencia digital de forma voluntaria, profesional y sin ánimo de lucro. También precisa que todo lo que se comparta por dicha vía será tratado con privacidad y usado para brindar orientación.

Esta herramienta sirve para atender a víctimas sin que tengan que esperar una respuesta humana y generar estadísticas de forma sencilla precisa.

Las víctimas pueden obtener información relacionada con lo que han vivido de manera inmediata, a cualquier hora y en 30 idiomas incluyendo español.

A partir de Olimpia IA, la recuperación de datos se simplificará para hacer informes completos que demuestren acciones que se deban tomar a nivel gubernamental.

Cabe destacar que solo puede dar asesoría para personas de México o Argentina que son los únicos dos países en donde existe una tipificación del delito contra la intimidad sexual, también conocida como Ley Olimpia.

La llamada “Ley Olimpia” es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia, según el Gobierno de México.

La “Ley Olimpia” ha sido aprobada en 29 entidades del país, según el portal de N+. Estas son:

Recibió su nombre gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su con- sentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que reglan la violencia digital en los congresos estatales.

Olimpia Coral Melo es una mexicana, que a partir de la violencia digital que sufrió, se mantiene en el activismo en pro de la seguridad de las niñas y mujeres en internet.

Descubrió en 2014 que en redes sociales circulaba, sin su consentimiento, un video sexual donde aparecía desnuda.

La grabación la realizó con su entonces novio en 2013 cuando ella tenía 18 años, y a diferencia de ella, él no se identifica en la misma.

El exnovio negó haber divulgado el video. La viralización causó daño a Olimpia, primero fue difundido en Huachinango, Puebla, de donde ella es originaria y más tarde ya había sido visto en toda la entidad.

Un periódico local lucró con la imagen de Olimpia y por el revuelo llegaron a llamarla “la gordibuena de Huachinango”.

En una entrevista con Unotv.com, realizada en 2019, la joven habló de la crisis emocional que atravesó:

“Lo que yo quería era dejar de verme, que dejaran de nombrarme (…) En cada like, en cada compartir y en cada me divierte era un golpe, no necesitaba verme físicamente para hacerme daño”.

Olimpia Coral Melo