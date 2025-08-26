ONU crea grupo de expertos en IA para orientar la toma de decisiones en este campo

GENERANDO AUDIO...

La ONU elegirá a 40 expertos sobre IA. Foto: GettyImages

La Asamblea General de la ONU aprobó la creación de un grupo científico internacional independiente sobre inteligencia artificial (IA).

El grupo ayudará a los países a tomar decisiones informadas frente a los riesgos y avances de esta tecnología y la medida busca responder al crecimiento acelerado de la IA y su posible impacto en los derechos humanos y la democracia.

La resolución, adoptada por consenso, fue celebrada por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ahora lanzará una convocatoria para elegir a los 40 expertos que integrarán este grupo por un periodo de tres años.

¿Qué hará el nuevo grupo de expertos en IA?

El objetivo del grupo será entregar evaluaciones científicas con base en evidencia para analizar los riesgos, promesas y consecuencias del uso de la IA a nivel global.

Aunque los informes anuales del grupo no serán vinculantes, sí funcionarán como una guía para los gobiernos y organismos internacionales al momento de legislar o regular tecnologías emergentes.

Según el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, este equipo funcionará como un “puente crucial entre la investigación avanzada en IA y la elaboración de políticas públicas”.

“Al suministrar evaluaciones científicas rigurosas e independientes, ayudará a la comunidad internacional a anticipar los desafíos emergentes y tomar decisiones informadas sobre cómo regular esta tecnología innovadora”, dijo Dujarric.

ONU organiza un diálogo global anual sobre IA

La resolución también establece un nuevo diálogo global sobre gobernanza de la inteligencia artificial, que se celebrará una vez al año para intercambiar experiencias, buenas prácticas y aprendizajes en el desarrollo de sistemas de IA “seguros y confiables”.

El primer encuentro está programado para 2026, durante la Cumbre Mundial sobre Inteligencia Artificial que se llevará a cabo en Ginebra.

¿Por qué la ONU actúa ahora?

La iniciativa responde al compromiso que asumieron los estados miembros de la ONU en septiembre de 2024, cuando alertaron sobre el desarrollo acelerado de herramientas de inteligencia artificial que podrían poner en riesgo la democracia, los derechos humanos y la seguridad internacional.

Frente a este panorama, los países acordaron crear un espacio neutral y basado en la ciencia para guiar el debate internacional entre gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil.