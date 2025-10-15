OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT para adultos verificados

GENERANDO AUDIO...

OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT.

OpenAI anunció que a partir de diciembre permitirá contenido erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados, como parte de la implementación de controles de edad más estrictos. Sam Altman, CEO de la compañía, explicó en X que esta medida busca ofrecer una experiencia más personalizada y “menos restrictiva”, alineada con el principio de tratar a los adultos como adultos.

La compañía de inteligencia artificial trabaja actualmente en un sistema que identifica automáticamente si un usuario es menor de edad para aplicar restricciones adecuadas y ofrecer una experiencia acorde a su perfil. Esta tecnología será clave para diferenciar los límites entre las conversaciones aptas para adolescentes y las permitidas para adultos.

ChatGPT tendrá controles de edad y acceso adulto desde diciembre

La decisión de OpenAI marca un cambio importante en su estrategia de moderación de contenido. La empresa confirmó que trabaja en un sistema de verificación de edad capaz de identificar automáticamente si un usuario es menor de edad, aplicando de forma inmediata restricciones apropiadas.

Este sistema permitirá ofrecer una experiencia segura a adolescentes y niños, bloqueando contenido no apto. Al mismo tiempo, permitirá una versión más flexible para adultos, incluyendo la posibilidad de interactuar con contenido erótico bajo ciertas condiciones.

Según Altman, OpenAI quiere recuperar una experiencia de uso más cercana a la que ofrecía anteriormente ChatGPT con modelos como GPT-4o, pero sin comprometer la seguridad. En los últimos meses, la compañía introdujo limitaciones para evitar que el chatbot desarrollara respuestas aduladoras o peligrosas para usuarios con problemas de salud mental.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental”, dijo Altman. Sin embargo, señaló que ya han mitigado estos “graves problemas” y ahora cuentan con nuevas herramientas de protección para permitir una interacción más humana.

¿Qué traerá la nueva versión de ChatGPT?

OpenAI planea lanzar en diciembre una nueva versión de ChatGPT que podrá:

Responder de forma más natural y expresiva .

y . Usar emojis para mostrar emociones.

para mostrar emociones. Comportarse como un “amigo” si el usuario lo desea.

si el usuario lo desea. Participar en conversaciones con contenido erótico (solo con adultos verificados).

Esto no significa que el modelo estará abierto para cualquier tipo de interacción sin filtros. La empresa asegura que seguirá aplicando salvaguardas específicas en situaciones sensibles y para perfiles vulnerables.

La medida apunta a generar una experiencia más realista y personalizada. Pero también abre un debate sobre los límites de la inteligencia artificial y el rol de las plataformas en la moderación de contenido sensible.

En términos prácticos, los usuarios que quieran acceder a funciones como contenido erótico deberán verificar su edad de forma confiable, aunque OpenAI aún no ha detallado exactamente cómo se hará este proceso.