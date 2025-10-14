OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia, estilo y funciones que brillan en tu día a día

GENERANDO AUDIO...

Conoce funciones y precios de los OPPO Reno14 5G y OPPO Reno14 F 5G. Foto: Especial

Entre juntas, clases y planes con amigos, hay algo que nunca falta: el celular. OPPO lo sabe, y por eso los nuevos OPPO Reno14 5G y OPPO Reno14 F 5G llegan con una propuesta que mezcla estilo, inteligencia y resistencia.

Con ayuda de la inteligencia artificial, estos modelos están pensados para quienes buscan capturar cada momento, desde una fiesta nocturna hasta una tarde de lluvia, con calidad 4K, diseño iridiscente y funciones que hacen todo más fácil.

A continuación, te contamos los detalles y el costo de ambos modelos de la Serie OPPO Reno14, pensados para acompañarte en cada momento del día con tecnología que se adapta a ti.

Primero, el OPPO Reno14 5G: inteligencia y estilo en cada detalle

OPPO Reno14 5G es un modelo que combina potencia con un diseño pensado para quienes buscan algo más que un teléfono: una herramienta que acompañe su ritmo diario y exprese su estilo.

Una de sus funciones más llamativas es el Party Flash AI, ideal para las fotos de noche o las reuniones con amigos. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema ajusta la iluminación para que todos salgan bien, sin sombras ni ojos rojos, incluso en espacios oscuros.

El Diseño Iridiscente es otro de sus sellos: un acabado que refleja distintos tonos según la luz y el ángulo, con textura suave y elegante que evita huellas. Ligero y moderno, es el tipo de celular que destaca tanto en la oficina como en una salida casual.

Además, OPPO Reno14 5G presume resistencia IP69, lo que lo hace capaz de soportar polvo, salpicaduras e incluso tomas bajo el agua.

Esto abre la puerta a la fotografía acuática, perfecta para viajes o actividades al aire libre, con resultados nítidos y coloridos gracias a su grabación en video 4K HDR.

Y si lo tuyo es crear contenido, la inteligencia artificial también entra en juego con herramientas como Livephoto AI, que captura mini secuencias en movimiento, o el Editor AI, que mejora fotos y videos de forma automática: corrige encuadres, sugiere composiciones y aplica estilos sin necesidad de usar otras apps externas.

En cuanto a especificaciones generales, el OPPO Reno14 5G cuenta con:

Pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución de 1256 x 2760 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz.

Procesador MediaTek Dimensity 8350 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y grabación de video en 4K.

Batería de 6000 mAh con carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W.

El resultado es un smartphone que entiende el lenguaje visual de una generación que busca capturar, compartir y brillar en cada momento.

OPPO Reno14 F 5G: estilo y funciones clave en versión accesible

OPPO Reno14 F 5G llega como una alternativa para quienes buscan la esencia de la Serie OPPO Reno14, pero con un enfoque más accesible.

Mantiene el diseño iridiscente, la resistencia IP69 y varias funciones de inteligencia artificial, ideales para capturar fotos y videos impresionantes sin complicaciones, aunque con algunos recortes en rendimiento y resolución respecto al modelo principal.

Su pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas ofrece colores vivos y una experiencia visual fluida, perfecta para estudiar, trabajar o disfrutar de contenido multimedia.

La cámara principal de 50 MP captura imágenes claras, y combinada con las herramientas de Livephoto AI y Editor AI, permite editar y mejorar fotos al instante para redes sociales.

En cuanto a rendimiento, integra un procesador Snapdragon 6 Gen 1 acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para multitarea y guardar fotos, videos y apps sin preocuparse por el espacio.

Su batería de 6000 mAh brinda autonomía para todo el día, y la carga rápida asegura que vuelvas a tener tu celular listo en poco tiempo.

Aunque es una versión “ligera” en algunos aspectos técnicos, el OPPO Reno14 F 5G sigue ofreciendo las funciones que más valoran los jóvenes y profesionales que buscan un celular práctico, resistente y visualmente atractivo, ideal para acompañar su ritmo diario y su estilo personal.

¿Cuál es el precio del OPPO Reno14 5G y del OPPO Reno14 F 5G?

El OPPO Reno14 5G llega con todas sus prestaciones de alta gama a un precio de 14 mil 999 pesos, ideal para quienes buscan lo último en tecnología, inteligencia artificial y estilo.

Por su parte, el OPPO Reno14 F 5G, con sus ligeros recortes técnicos pero manteniendo las funciones más llamativas de la Serie OPPO Reno14, tiene un precio de 9 mil 999 pesos.

Sin duda, ambos modelos representan una gran opción para estudiantes o jóvenes profesionales que quieren un celular atractivo, resistente y funcional sin gastar de más.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Con esto, OPPO deja claro que la Serie OPPO Reno14 busca adaptarse a distintos estilos y presupuestos, sin perder la esencia de innovación y diseño que caracteriza a la marca.