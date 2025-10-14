OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia, estilo y funciones que brillan en tu día a día

| 17:58 | Redacción Uno TV | UnoTV
OPPO Reno14 y Reno14 F: inteligencia, estilo y funciones que brillan en tu día a día
Conoce funciones y precios de los OPPO Reno14 5G y OPPO Reno14 F 5G. Foto: Especial

Entre juntas, clases y planes con amigos, hay algo que nunca falta: el celular. OPPO lo sabe, y por eso los nuevos OPPO Reno14 5G y OPPO Reno14 F 5G llegan con una propuesta que mezcla estilo, inteligencia y resistencia.

Con ayuda de la inteligencia artificial, estos modelos están pensados para quienes buscan capturar cada momento, desde una fiesta nocturna hasta una tarde de lluvia, con calidad 4K, diseño iridiscente y funciones que hacen todo más fácil.

A continuación, te contamos los detalles y el costo de ambos modelos de la Serie OPPO Reno14, pensados para acompañarte en cada momento del día con tecnología que se adapta a ti.

Primero, el OPPO Reno14 5G: inteligencia y estilo en cada detalle

OPPO Reno14 5G es un modelo que combina potencia con un diseño pensado para quienes buscan algo más que un teléfono: una herramienta que acompañe su ritmo diario y exprese su estilo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Una de sus funciones más llamativas es el Party Flash AI, ideal para las fotos de noche o las reuniones con amigos. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema ajusta la iluminación para que todos salgan bien, sin sombras ni ojos rojos, incluso en espacios oscuros.

El Diseño Iridiscente es otro de sus sellos: un acabado que refleja distintos tonos según la luz y el ángulo, con textura suave y elegante que evita huellas. Ligero y moderno, es el tipo de celular que destaca tanto en la oficina como en una salida casual.

Además, OPPO Reno14 5G presume resistencia IP69, lo que lo hace capaz de soportar polvo, salpicaduras e incluso tomas bajo el agua.

Esto abre la puerta a la fotografía acuática, perfecta para viajes o actividades al aire libre, con resultados nítidos y coloridos gracias a su grabación en video 4K HDR.

Y si lo tuyo es crear contenido, la inteligencia artificial también entra en juego con herramientas como Livephoto AI, que captura mini secuencias en movimiento, o el Editor AI, que mejora fotos y videos de forma automática: corrige encuadres, sugiere composiciones y aplica estilos sin necesidad de usar otras apps externas.

En cuanto a especificaciones generales, el OPPO Reno14 5G cuenta con:

  • Pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución de 1256 x 2760 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz.
  • Procesador MediaTek Dimensity 8350 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.
  • Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y grabación de video en 4K.
  • Batería de 6000 mAh con carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W.

El resultado es un smartphone que entiende el lenguaje visual de una generación que busca capturar, compartir y brillar en cada momento.

OPPO Reno14 F 5G: estilo y funciones clave en versión accesible

OPPO Reno14 F 5G llega como una alternativa para quienes buscan la esencia de la Serie OPPO Reno14, pero con un enfoque más accesible.

Mantiene el diseño iridiscente, la resistencia IP69 y varias funciones de inteligencia artificial, ideales para capturar fotos y videos impresionantes sin complicaciones, aunque con algunos recortes en rendimiento y resolución respecto al modelo principal.

Su pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas ofrece colores vivos y una experiencia visual fluida, perfecta para estudiar, trabajar o disfrutar de contenido multimedia.

La cámara principal de 50 MP captura imágenes claras, y combinada con las herramientas de Livephoto AI y Editor AI, permite editar y mejorar fotos al instante para redes sociales.

En cuanto a rendimiento, integra un procesador Snapdragon 6 Gen 1 acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para multitarea y guardar fotos, videos y apps sin preocuparse por el espacio.

Su batería de 6000 mAh brinda autonomía para todo el día, y la carga rápida asegura que vuelvas a tener tu celular listo en poco tiempo.

Aunque es una versión “ligera” en algunos aspectos técnicos, el OPPO Reno14 F 5G sigue ofreciendo las funciones que más valoran los jóvenes y profesionales que buscan un celular práctico, resistente y visualmente atractivo, ideal para acompañar su ritmo diario y su estilo personal.

¿Cuál es el precio del OPPO Reno14 5G y del OPPO Reno14 F 5G?

El OPPO Reno14 5G llega con todas sus prestaciones de alta gama a un precio de 14 mil 999 pesos, ideal para quienes buscan lo último en tecnología, inteligencia artificial y estilo.

Por su parte, el OPPO Reno14 F 5G, con sus ligeros recortes técnicos pero manteniendo las funciones más llamativas de la Serie OPPO Reno14, tiene un precio de 9 mil 999 pesos.

Sin duda, ambos modelos representan una gran opción para estudiantes o jóvenes profesionales que quieren un celular atractivo, resistente y funcional sin gastar de más.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Con esto, OPPO deja claro que la Serie OPPO Reno14 busca adaptarse a distintos estilos y presupuestos, sin perder la esencia de innovación y diseño que caracteriza a la marca.

Te recomendamos:

Mexicano pierde su visa por burlas a Charlie Kirk: “Hay gente que merece morir”, dijo

Estados Unidos

Mexicano pierde su visa por burlas a Charlie Kirk: “Hay gente que merece morir”, dijo

Adiós, sello en el pasaporte: Europa cambia reglas desde octubre de 2025

Turismo

Adiós, sello en el pasaporte: Europa cambia reglas desde octubre de 2025

Doctora del IMSS golpea a mujer que exigía atención para su hijo

Quintana Roo

Doctora del IMSS golpea a mujer que exigía atención para su hijo

Guanajuato recibe 200 globos de 25 países en Festival Internacional del Globo

Guanajuato

Guanajuato recibe 200 globos de 25 países en Festival Internacional del Globo

Etiquetas: ,