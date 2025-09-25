Periodista que reveló filtraciones del IMSS también sufrió la vulneración de sus datos: llama a Claudia Sheinbaum a reconocerlo

GENERANDO AUDIO...

¡Ignacio Gómez Villaseñor sufrió la filtración del IMSS! Fotos: Cuartoscuro-Pexels

El periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor fue uno de los responsables de dar a conocer la filtración de los datos de casi 20 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Recientemente, informó que los ciberatacantes también consiguieron y filtraron sus propios datos sensibles.

Además de denunciar que no solo se filtró la información de pensionados, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a no negar lo sucedido, ya que un día antes señaló en Conferencia Matutina desde Palacio Nacional que “era falso”. Por su parte, el propio IMSS negó un hackeo para atribuir una “posible filtración” por un error humano.

Periodista acusa filtración de sus datos del IMSS

A través de sus redes sociales, Ignacio Gómez Villaseñor compartió que el grupo Scorpion, a quien se le atribuyó el ataque, le hizo llegar sus propios datos registrados en el Instituto. Tras revisar la información, confirmó que sus datos coinciden completamente.

“Esto confirma que la filtración es real y, además, muestra que no se limita únicamente a información de pensionados, como se había informado en un inicio. Insisto en que es sumamente grave y que todo es real”. Ignacio Gómez Villaseñor

Entre los datos que los atacantes consiguieron del periodista se encuentran su nombre completo, su CURP y su número de Seguridad Social, entre otros.

También llama a Claudia Sheinbaum a no negar la filtración

Cuatro horas más tarde, el propio periodista hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para no negar la filtración de los datos de casi 20 millones de datos provenientes de la plataforma del IMSS.

“Presidenta: Sé que admitir la vulneración a IMSS conlleva consecuencias legales, sociales y políticas, pero eso debe ser secundario. Lo principal tendría que ser la protección de 20 millones que podrían ser blanco de delitos. Por favor, considérelo”, criticó en X (antes Twitter).

Cabe destacar que, este miércoles 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto este miércoles en conferencia matutina por una periodista, a quien contestó: “Entiendo que es falso“.

Hasta el momento, la Jefa del Ejecutivo no ha ofrecido más declaraciones al respecto ni respondió a Ignacio Gómez Villaseñor.

¿Cuál fue la versión oficial del IMSS?

Hasta el momento, no se tiene registro de un hackeo, ciberataque o vulneración a los sistemas del IMSS que comprometiera los datos de pensionados, aseguró el propio Instituto Mexicano del Seguro Social este 23 de septiembre, a través de una tarjeta informativa difundida por Ignacio Gómez Villaseñor.

Sin embargo, reconoció: “Las investigaciones preliminares indican una posible filtración por el uso indebido de acceso a información institucional por parte del personal”.

El IMSS aseguró que se encuentra trabajando con las autoridades competentes para las investigaciones y acciones conducentes, incluyendo la aplicación de sanciones en caso de que procedan.

Asimismo, reafirmó contar con mecanismos robustos de seguridad y análisis de prevención de vulnerabilidades; sin embargo, cabe destacar que, en los pasados, expertos advirtieron por posibles vulnerabilidades.

Y a todo esto… ¿qué fue lo que pasó?

El viernes 12 de septiembre, Ignacio Gómez Villaseñor, periodista especializado en ciberseguridad, denunció en redes sociales que el grupo atacante Scorpion puso en venta datos médicos de 20 millones de mexicanos registrados en la base de pensionados del IMSS.

El especialista detalló que se estaba vendiendo información sensible de los pensionados, incluyendo:

Padecimientos médicos

Nombre

CURP

Fecha de nacimiento

Rango de edad

Modalidad de pensión

En ese momento, Gómez Villaseñor reconoció: “Los antecedentes evidencian altísima probabilidad de que sea real“.

No fue sino hasta el 23 de septiembre cuando Manuel Rivera, director de Nekt Group, confirmó a la periodista Carmen Aristegui que su equipo halló la publicación donde se vendían los datos de los pensionados del IMSS.

“Nuestro equipo de ciberpatrullaje ya investigó que sí está a la venta una base de datos de pensionados del IMSS 2025 en la dark web, sí está a la venta. Es una base de datos de 1.4GB y, presuntamente, sí son 20 millones de datos”. Manuel Rivera, Nekt Group