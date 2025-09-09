Planean impuesto a videojuegos “violentos”: Diablo IV, Grand Theft Auto y los más populares en México

GENERANDO AUDIO...

Los mexicanos juegan videojuegos esencialmente violentos | Foto: Cuartoscuro

El Paquete Económico 2026 propone “un impuesto especial a videojuegos con contenido violento“, según dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este lunes 8 de septiembre. La mayoría de los títulos que juegan los mexicanos recibirían este impuesto, pues pueden considerarse violentos, según su clasificación.

A través del documento enviado al Congreso de la Unión se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento. Hasta el momento, el Gobierno de México no ha establecido cómo se catalogaría a los videojuegos de carácter violento.

¡Los videojuegos más comprados en México!

Tres de los cinco videojuegos más vendidos para consolas a lo largo de 2023 son clasificados M o T, es decir, contienen violencia, según el Reporte Especial: Estado del Gaming en México (Agosto 2024) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT):

NBA2K24- Apto para todo público (E)

Hogwarts Legacy – Para adolescentes (T) con violencia y sangre

Diablo IV – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – B (+12 años) en Nintendo

EA Sports FC 24 NBA2K24- – Apto para todo público (E)

Fuente: IFT

La “Guía de Clasificaciones” de ESRB Ratings detalla que la clasificación “T” de Hogwarts Legacy puede contener violencia, mientras que la “M” de Diablo IV significa que puede contener violencia intensa.

Cabe destacar que The Legend of Zelda: Tears of the Kindom es clasificado por Nintendo como “B“, que puede contener violencia de caricatura, de fantasía o ligera.

Finalmente, los dos videojuegos deportivos responden a una clasificación en la que se puede incluir una cantidad mínima de violencia de caricatura, fantasía o ligera.

Además, el Reporte Especial: Estado del Gaming en México (Segundo Semestre 2025) del IFT señala que los tipos de videojuegos que los mexicanos juegan con mayor frecuencia son:

Carreras – 27%

Deportes – 27%

Disparos o shooters – 26%

Peleas – 25%

Battle Royale – 25%

Fuente: IFT

Considerando que los videojuegos de disparos, peleas y battle royale suelen ser clasificación M o T, los videojuegos con violencia componen el 76% de lo que juegan los usuarios de México.

Es decir, casi el 80% de los videojuegos que jugaron los mexicanos en 2024 habrían tenido el impuesto de 8% que el Gobierno de México está proponiendo para 2026.

Los juegos más exitosos en la Google Play Store también son “violentos”

La lista de éxitos de videojuegos disponibles en la Google Play Store está llena de títulos con clasificaciones indicadas con contenido violento.

La tienda de aplicaciones muestra que nueve de los diez títulos que lideran la lista de “Más exitosos (Pagados)” están clasificados como videojuegos violentos.

Minecraft: Juega con amigos – Para mayores de 10 años (E 10+) con violencia de fantasía Geometry Dash – Para mayores de 10 años (E 10+) con violencia de fantasía Grand Theft Auto: San Andreas – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Hitman Sniper – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Z.O.N.A Shadow of Limansk Redu – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa The Sun Origin Post Apocalypse – Para adolescentes (T) con violencia y sangre RFS – Real Flight Simulator – Apto para todo público (E) Terraria – Para adolescentes (T) con violencia y sangre Stardew Valley – Para mayores de 10 años (E 10+) con violencia de fantasía MR RACER: Premium Racing Game – Apto para todo público (E)

Esto quiere decir que el 90% de los videojuegos comprados a través de la Google Play Store sufrirían el impuesto propuesto en el Paquete Económico 2026.

Seis de los 10 videojuegos que encabezan la lista “De mayor recaudación” tienen contenido violento:

Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Roblox – Para adolescentes (T) con violencia y sangre Call of Duty: Mobile – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Candy Crush Saga – Apto para todo público (E) Brawl Stars – Para mayores de 10 años (E 10+) con violencia de fantasía Coin Master – Para adolescentes (T) con violencia y sangre Clash Royale – Para mayores de 10 años (E 10+) con violencia de fantasía Gossip Harbor: Merge & Story – Apto para todo público (E) Royal Match – Apto para todo público (E) EA Sports FC Mobile Futbol – Apto para todo público (E)

Fuente: Google Play Store

Cabe destacar que estos títulos no son de paga; sin embargo, vienen con compras incorporadas durante el transcurso del juego.

Siete de los 10 videojuegos más buscados en Google tienen contenido violento

En diciembre de 2024, Google lanzó sus listas de “El Año en Búsquedas 2024“, que muestran los temas e intereses que más consultaron los usuarios a lo largo del año hasta noviembre.

Como parte de sus listas, el máximo buscador del mundo incorporó los 10 nombres de videojuegos que los usuarios mexicanos buscaron más el año pasado:

Free Fire MAX – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Call of Duty: Warzone Mobile – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Sprunki – Apto para todo público (E) Fallout – Para adolescentes (T) con violencia y sangre Katamari – Todo público (A en Nintendo) Dragon Ball Sparking ZERO – Para adolescentes (T) con violencia y sangre That’s not my Neighbor – Apto para todo público (E) Infinite Craft – Para mayores de 17 años (M) con lenguaje fuerte, derramamiento de sangre y violencia intensa Palworld – Para adolescentes (T) con violencia y sangre Poppy Playtime Chapter 3 – Para adolescentes (T) con violencia y sangre

Fuente: “El Año en Búsquedas 2024“ de Google

Solo dos de estos títulos son para todo el público sin contenido violento.

¿Cómo se van a catalogar a los videojuegos violentos?

El Paquete Económico 2026 no especifica cómo se va a catalogar a los videojuegos con contenido violento que recibirían el impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento.

De hecho, existen pocas formas tangibles de determinar que un videojuego tiene contenido violento. Una de ellas es a través de la determinación de clasificaciones de ESRB y Nintendo

Guía de Clasificaciones de ESRB

E (Todos) – El contenido por lo general es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje moderado.

– El contenido por lo general es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje moderado. E+10 (Todos mayores de 10 años) – El contenido es generalmente apto para mayores de 10 años. Puede contener más dibujos animados, fantasía o violencia leve, lenguaje moderado o temas mínimamente sugerentes.

– El contenido es generalmente apto para mayores de 10 años. Puede contener más dibujos animados, fantasía o violencia leve, lenguaje moderado o temas mínimamente sugerentes. T (Adolescente) – El contenido es generalmente apto para mayores de 13 años. Puede contener violencia, temas sugerentes, humor grosero, poca sangre, simulación de apuestas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte.

– El contenido es generalmente apto para mayores de 13 años. Puede contener violencia, temas sugerentes, humor grosero, poca sangre, simulación de apuestas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte. M (Maduro 17+) – El contenido es generalmente apto para mayores de 17 años. Puede contener violencia intensa. escenas sangrientas, contenido sexual o lenguaje fuerte.

– El contenido es generalmente apto para mayores de 17 años. Puede contener violencia intensa. escenas sangrientas, contenido sexual o lenguaje fuerte. Ao (Solo adultos mayores de 18 años) – Contenido apto solo para adultos mayores de 18 años. Puede incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual explícito y/o apuestas con dinero real.

Fuente: ESRB

Clasificación de contenidos de videojuegos (México)

A (Todo público) – El contenido es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje soez moderado.

– El contenido es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje soez moderado. B (+12 años) – El contenido es apto para personas de 12 años o más. Puede que contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje soez moderado o temas insinuantes mínimamente provocativos.

– El contenido es apto para personas de 12 años o más. Puede que contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje soez moderado o temas insinuantes mínimamente provocativos. B15 (+15 años) – El contenido es apto para personas de 15 años o más. Pueden contener violencia, temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte.

– El contenido es apto para personas de 15 años o más. Pueden contener violencia, temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte. C (Adultos +18 años) – El contenido es apto para personas mayores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte.

– El contenido es apto para personas mayores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. D (Exclusivo adultos) – El contenido es apto sólo para mayores de edad. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. Nintendo no vende ni otorga licencias de juegos que tengan calificación “D” (Exclusivo Adultos) de México.

– El contenido es apto sólo para mayores de edad. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real.

Fuente: Nintendo

Los efectos de los videojuegos con contenido violento, según el Paquete Económico 2026 y otros expertos

El Paquete Económico 2026 cita estudios recientes que han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad.

La investigación más reciente, citada por la organización Children’s Health, fue un estudio a gran escala que sintetizó los resultados de todos los estudios a largo plazo que habían hecho un seguimiento a niños de todo el mundo.

Los investigadores descubrieron que algunos niños pueden tener más probabilidades de presentar un comportamiento agresivo.

Sin embargo, el Dr. Nicholas Westers, psicólogo clínico de Children’s Health recordó que es difícil establecer una causa y un efecto directos entre los videojuegos y el comportamiento.

Un factor que puede influir en el comportamiento es la tendencia de los adolescentes a tomar como modelo a las personas o personajes con los que se identifican.

Las investigaciones han demostrado que cuando los niños y adolescentes ven a personas con las que se conectan en los medios de comunicación, incluidos televisión, películas o en línea, es más probable que adopten las opiniones y actos de esos influentes.

“Algunas personas creen que puede suceder lo mismo con los videojuegos“, remató Children’s Health.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum al respecto?

En su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos incrementos e impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos “son parte de la estrategia que se tiene para tener mayor recaudación”.

Sobre los videojuegos, mencionó que tiene que ver con temas de seguridad, sin entrar a un tema de prohibición.

“El aumento en costos de videojuegos violentos es por seguridad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Llamó a los padres y madres de familia a supervisar qué tipo de uso hacen sus hijos e hijas.

“Evidentemente, no vamos a entrar a un tema de prohibición. Pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin… estamos trabajando sobre ello”, remató.