¡Alertan por retos virales peligrosos en redes sociales! | Foto: Getty Images

Niñas, niños y adolescentes están en peligro por retos virales que han adquirido popularidad en plataformas digitales y que pueden derivar en conductas de riesgo, exposición de datos personales o contacto con ciberdelincuentes, según alertó este lunes la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

“En un entorno cada vez más conectado, los retos virales han ganado fuerza como una de las formas más populares de interacción en redes sociales, especialmente entre niñas, niños y adolescentes”. Policía Cibernética de la SSC CDMX

¡Alertan por retos virales peligrosos en redes sociales!

La Policía CIbernética alertó por el “Tide Pod Challenge“, reto viral que implica morder una cápsula de detergente de cualquier marca y escupir o ingerir su contenido, una acción que pone en riesgo la salud de los participantes, según The New York Times.

Asimismo, emitió una alerta por el “Blackout Challenge“, que consiste en colocar algún objeto alrededor del cuello, incluso, una persona ayuda a obstruir por algunos minutos con sus manos, la respiración de quien acepta el reto, según la descripción que dio la Fiscalía General del Estado de Baja California en 2021.

“Estos son ejemplo de cómo una tendencia puede derivar en consecuencias graves. Además, algunos retos son aprovechados por ciberdelincuentes para propagar malware, robar información personal o captar a posibles víctimas a través del engaño o la manipulación emocional”. Policía Cibernética de la SSC CDMX

Por otro lado, las autoridades señalaron que plataformas como TikTok, Instagram y YouTube son los principales espacios donde se difunden estos desafíos.

“Si bien algunos retos pueden fomentar la creatividad o el ejercicio, otros han demostrado ser altamente peligrosos, como aquellos que incitan a la autolesión, a realizar actos ilegales o a poner en riesgo la vida.”, advirtió la Policía Cibernética.

Recomendaciones para no caer en riesgos por los retos virales

La necesidad de pertenencia, la validación social a través de “me gusta” y seguidores, así como la presión de grupo, son factores que motivan a los usuarios, en especial a los más jóvenes, a involucrarse en este tipo de prácticas, según las autoridades.

Para prevenir daños, la Policía Cibernética de la SSC CDMX emitió las siguientes recomendaciones:

Piensa antes de participar: Evalúa si el reto pone en riesgo tu salud o integridad. No todo lo que es tendencia es seguro.

Evalúa si el reto pone en riesgo tu salud o integridad. No todo lo que es tendencia es seguro. Infórmate sobre el origen y consecuencias: Investiga el contexto del reto antes de sumarte, algunos esconden intenciones maliciosas.

Investiga el contexto del reto antes de sumarte, algunos esconden intenciones maliciosas. No caigas en la presión social: Tu bienestar es más importante que la aprobación en redes.

Tu bienestar es más importante que la aprobación en redes. Habla con adultos de confianza: Consulta a tus padres, tutores o maestros si tienes dudas.

Consulta a tus padres, tutores o maestros si tienes dudas. Reporta contenido peligroso: No difundas ni compartas retos que promuevan conductas riesgosas o ilegales.

No difundas ni compartas retos que promuevan conductas riesgosas o ilegales. Respeta a los demás: No involucres a otras personas en retos sin su consentimiento, sobre todo a menores o animales.

No involucres a otras personas en retos sin su consentimiento, sobre todo a menores o animales. Cuida tu privacidad: Evita mostrar datos personales o grabarte en lugares sensibles.

Evita mostrar datos personales o grabarte en lugares sensibles. Confía en tu intuición: Si algo no te parece seguro, es mejor no hacerlo.

Si algo no te parece seguro, es mejor no hacerlo. Elige retos positivos: Participa solo en aquellos que promuevan la creatividad, el deporte o la solidaridad.

Fuente: Policía Cibernética de la SSC CDMX

La SSC señaló que, en caso de identificar un reto viral potencialmente dañino o ser víctima de un delito cibernético, se debe comunicar con la Policía Cibernética a través de los siguientes medios:

Teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086

Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Redes sociales (para estar al tanto de noticias): X – @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Finalmente, la Policía Cibernética hizo un llamado a madres, padres, tutores y personas jóvenes a mantenerse informadas e identificar los riesgos asociados con cualquier contenido viral peligroso.