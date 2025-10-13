GENERANDO AUDIO...

¿A qué peligros se exponen los niños al usar la IA? | Foto: IA

Las niñas, niños y adolescentes que usan herramientas de inteligencia artificial (IA) están expuestos a respuestas que no siempre son adecuadas para menores, incluyendo contenido sesgado, violento o erróneo, según alertó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cuidad de México (SSC CDMX) este lunes.

A través de su unidad de Policía Cibernética, la SSC alertó a los usuarios de la red pública de internet por el posible riesgo para el desarrollo y comprensión crítica del entorno digital por parte de los menores mexicanos.

Policía Cibernética alerta por riesgos en niños por la IA

La Policía Cibernética alertó que el uso de herramientas de IA como Google Gemini por parte de menores de edad representa un riesgo creciente.

“Esto debido a la manera en que estas plataformas interactúan, recopilan datos y generan contenido. Y al no estar diseñadas específicamente para niños y adolescentes, pueden mostrar información inapropiada, sesgada o falsa”. Policía Cibernética

Los más vulnerables son aquellos menores que aún no desarrollan completamente una capacidad crítica para distinguir entre información confiable y contenido engañoso.

“Pueden asumir como verdad todo lo que la IA les presenta”, alertó la SSC CDMX.

¿A qué otros riesgos se exponen los niños por la IA?

Uno de los riesgos a los que los menores están expuestos es la recolección de datos personales, según la Policía Cibernética.

“Muchos jóvenes sin plena conciencia de lo que comparten, pueden ingresar nombres, ubicaciones, gustos o problemas personales en la plataforma”. Y aunque plataformas como Google establecen políticas de privacidad, los controles pueden no ser suficientes para que estos datos sean recopilados, almacenados o usados con fines publicitarios. Policía Cibernética (SSC CDMX)

“Esto vulnera su derecho a la privacidad y los deja expuestos a usos indebidos de su información”, de acuerdo con la autoridad capitalina.

Alertan por dependencia emocional hacia esta tecnología

El uso sin supervisión de Gemini puede generar dependencia tecnológica o emocional, pues las respuestas naturales de este modelo pueden formar una relación de confianza excesiva con la herramienta.

En este sentido, las niñas y niños pueden usar a la IA para resolver dudas emocionales o personales, según las autoridades.

“Esto podría reemplazar el acompañamiento de adultos, profesionales o educadores, y reforzar el aislamiento o la desinformación”, alertó la SSC CDMX.

Finalmente, está el riesgo de que la inteligencia artificial refuerce estereotipos o sesgos presentes en sus datos de entrenamiento.

Los menores podrían absorber visiones distorsionadas sobre temas como género, cultura o salud mental, afectando su percepción del mundo.

Por eso, es fundamental que el uso de herramientas de IA en menores de edad sea monitoreado, acompañado por adultos responsables y respaldado por marcos legales y educativos que garanticen su seguridad digital.

Recomendaciones para el uso de IA por parte de menores

Aunque aun no se han registrado casos específicos en la Ciudad de México, la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones preventivas para proteger a los menores de edad en el uso de herramientas de IA como Gemini:

Crea hábitos de navegación seguros, fomentar rutinas digitales saludables, como establecer horarios limitados para el uso de internet

Evita la navegación en sitios desconocidos y utilizar motores de búsqueda con filtros infantiles

Instruye a los menores para que nunca compartan información personal ni mantengan conversaciones con personas que no conocen, incluso si aparentan ser de su misma edad

Usa navegadores o plataformas adaptadas para niños, opta por versiones de buscadores, aplicaciones o asistentes virtuales diseñados específicamente para menores, que incluyan filtros de contenido y restricciones de interacción.

Actualiza sistemas y aplicaciones constantemente, mantén actualizados los dispositivos, sistemas operativos y apps para evitar vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por ciberdelincuentes

Utiliza contraseñas seguras y únicas, enseña a los menores la importancia de no compartir contraseñas y de utilizar claves seguras, combinando letras, números y símbolos

Dialoga abiertamente sobre los riesgos digitales con los más pequeños

Crea un espacio de confianza donde se sientan cómodos al hablar de experiencias negativas o sospechosas en línea, sin miedo a ser castigados

Instala software de protección: antivirus y antimalware, cuenta con programas de seguridad que protejan los dispositivos contra software malicioso que pueda comprometer la información de los usuarios

“Es fundamental anticiparse a los riesgos que enfrentan los menores de edad al usar tecnologías como Gemini, promoviendo la supervisión y educación digital para garantizar su seguridad y privacidad”, señaló la Policía Cibernética.

También es posible consultar a la unidad de la SSC CDMX al número 55 5242 5100 extensión 5086, o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y en las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.