GENERANDO AUDIO...

Evita fraudes con criptomonedas. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la ciudadanía ante el incremento de fraudes relacionados con supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas.

La dependencia señaló que estos esquemas delictivos, difundidos en redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos, buscan engañar a las personas con la promesa de ganancias rápidas y seguras, cuando en realidad persiguen obtener dinero o sustraer información personal.

De acuerdo con el análisis de la corporación, aunque hasta el momento no existen denuncias formales en la capital, sí se ha identificado un repunte en la difusión de este tipo de ofertas falsas.

La SSC subrayó que el uso de criptomonedas se ha consolidado como una alternativa digital para transacciones e inversiones a nivel global, pero advirtió que este mismo crecimiento abre la puerta a fraudes, pérdidas económicas y riesgos de seguridad digital.

Las autoridades recordaron que los estafadores suelen operar a través de mensajes que aparentan ser confiables, utilizando perfiles falsos o incluso el respaldo de supuestos expertos e influencers que promueven inversiones “milagrosas”.

El objetivo es presionar a las personas para que tomen decisiones apresuradas, sin revisar la legalidad de las plataformas ni la transparencia en el manejo del dinero.

Recomendaciones clave para evitar fraudes

Ante esta situación, la Policía Cibernética compartió una serie de consejos para que la ciudadanía pueda protegerse:

Desconfiar de promesas de rendimientos elevados o garantizados en poco tiempo.

Verificar que la empresa o plataforma esté registrada ante autoridades financieras oficiales.

No compartir información personal o financiera con desconocidos.

Evitar depósitos sin contratos claros ni transparencia en el manejo del dinero.

Consultar asesores financieros certificados antes de realizar inversiones.

No dejarse influenciar por supuestos expertos o perfiles en redes sociales que ofrecen negocios milagrosos.

Proteger claves y billeteras digitales con autenticación en dos pasos.

Descargar aplicaciones únicamente de tiendas oficiales y no desde enlaces desconocidos.

Revisar opiniones y antecedentes de plataformas antes de invertir.

Mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude a través de fuentes oficiales.

Recomendaciones para evitar fraudes. Imagen: SSC

La SSC reiteró que invertir en criptomonedas implica altos niveles de riesgo y volatilidad, por lo que es necesario informarse bien antes de destinar recursos; además, enfatizó que las decisiones responsables y la consulta de fuentes confiables son la mejor forma de reducir riesgos.

En caso de detectar una plataforma sospechosa o ser víctima de fraude, las personas pueden contactar a la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la institución invitó a la ciudadanía a seguir sus redes sociales oficiales, @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, para mantenerse informada y recibir consejos de seguridad digital.

Con este llamado preventivo, la Policía Cibernética busca reforzar la cultura de la seguridad en línea y proteger el patrimonio de los capitalinos frente a las nuevas formas de estafa que circulan en el ecosistema digital.