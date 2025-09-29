¿Por qué en las televisiones el puerto de audio óptico tiene una tapa?  

GENERANDO AUDIO...

La tapa es para proteger el puerto de audio óptico. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La salida de audio óptico en televisores es una herramienta clave para quienes buscan una experiencia de sonido de alta calidad. A diferencia de las conexiones tradicionales, que transmiten señales eléctricas, la salida óptica utiliza pulsos de luz infrarroja para enviar audio digital a equipos externos, como barras de sonido, receptores de cine en casa o sistemas de audio profesionales.

¿Qué tipo de señal emite el audio óptico?

Esta tecnología permite transmitir formatos de sonido envolvente como Dolby Digital, DTS o PCM, ofreciendo un audio más nítido y sin interferencias electromagnéticas.

El puerto óptico, conocido también como TOSLINK, convierte la señal eléctrica del televisor en luz y luego la reconvierte en señal eléctrica en el dispositivo receptor. Esta forma de transmisión protege la señal de ruidos externos y garantiza que incluso a largas distancias, el audio conserve su fidelidad.

¿Por qué el puerto de audio óptico tiene una tapa?

Sin embargo, muchos televisores muestran la salida óptica bloqueada o cubierta. Esto no se debe a un mal funcionamiento, sino a que el puerto es delicado y puede dañarse con golpes, polvo o conexiones inadecuadas. Cubrirlo o restringirlo previene daños accidentales, especialmente en modelos donde el acceso al puerto no es frecuente o donde los fabricantes priorizan otras conexiones como HDMI ARC o eARC.

Para quienes desean utilizar esta salida, es importante contar con un cable óptico de buena calidad y compatible con ambos dispositivos, además de verificar que la TV permita habilitar la función desde el menú de audio. A pesar de la creciente popularidad de conexiones como HDMI, el audio óptico sigue siendo una opción confiable para obtener sonido limpio y sin interferencias, especialmente en sistemas de cine en casa o equipos de audio que no cuentan con soporte ARC.