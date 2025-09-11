Expertos piden no darle el celular a los niños cuando comen: “Podría afectar su desarrollo cognitivo”

GENERANDO AUDIO...

Consecuencias de darle un celular a un niño cuando come. Foto: Getty

Especialistas en salud infantil advirtieron que permitir que los niños usen el celular mientras comen podría tener consecuencias negativas en su desarrollo cognitivo, según un estudio realizado en Barcelona y respaldado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica en EE.UU.

Investigadores observaron a mil 616 menores de entre 4 y 10 años en restaurantes de comida rápida, y encontraron que en el 28.1% de las comidas los niños estaban usando un teléfono inteligente. Es decir, casi uno de cada tres menores comía mientras interactuaba con una pantalla.

¿Qué consecuencias hay de darle un celular a un niño cuando come?

El estudio sobre darle un celular a un niño cuando come mostró al menos cuatro consecuencias, y que los padres o cuidadores podrían considerar en la próxima comida que tengan con sus hijos:

La sobreexposición a los dispositivos electrónicos durante las comidas podría afectar el desarrollo cognitivo y la capacidad de atención de los niños

La distracción causada por las pantallas puede afectar negativamente los hábitos alimenticios

Además, la exposición constante a la publicidad en dispositivos electrónicos durante las comidas podría influir en las opciones de alimentos para los menores

El uso de dispositivos durante las comidas puede disminuir el tiempo de calidad en la familia, ya que se reducen las interacciones cara a cara

Otros factores que provocan la relación “niño-celular”

El análisis sobre darle un celular a un niño cuando come también arrojó otros datos, pues el uso de teléfonos inteligentes durante las comidas fue mayor en niños mayores, en aquellos con malas actitudes, en aquellos que tenían sobrepeso u obesidad, en los que estaban acompañados por cuidadoras más jóvenes, y cuando no había interacción entre el niño y el cuidador.

Crear conciencia a futuro

Los resultados de este estudio pueden ser valiosos para los padres, cuidadores y educadores, ya que podría ayudar a crear conciencia (especialmente entre los cuidadores de niños) sobre el uso de estos aparatos cuando se come (ya sea en casa o restaurantes).

Soluciones, no prohibiciones

Lo importante es tener una buena relación entre chicos y grandes, por lo que establecer ciertas condiciones, para el caso de la comida, es vital para la obtención de una situación sana: