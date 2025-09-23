GENERANDO AUDIO...

El uso de tecnologías que permiten compartir la ubicación en tiempo real ha crecido de manera significativa. Aunque estas herramientas son útiles en ciertos contextos, como la navegación o la coordinación con amigos y familiares, también presentan riesgos importantes que es importante conocer.

Desde el acoso hasta delitos más graves, exponer la localización del usuario minuto a minuto puede convertirle en un blanco vulnerable de ciberdelitos, porque al revelar su posición exacta, se facilita el acceso a información crítica, de acuerdo con Araceli Nicolás, reportera de Unotv.com.

El “inofensivo” acto de compartir tu ubicación en tiempo real

“Publicaba ‘estoy aquí’, ‘estoy allá’, ‘me fui al cine’ o ‘fui a un concierto’, dijo Alejandro, quien se convertiría en víctima de acoso por parte de un seguidor que sabía cada detalle de su actividad, a Uno TV.

“Yo no lo vi mal porque eramos compañeros, de repente me lo encontraba en ciertos lugares, pero yo lo tomaba como que estábamos cerca o que teníamos los mismos gustos. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando llegó a mi casa”. Alejandro

El propio Alejandro reconoció haber publicado que se encontraba trabajando en home office y, posteriormente, recibió una llamada antes de que su acosadora visitara su domicilio sin previo aviso.

La víctima tuvo que enfrentar a su acosadora; sin embargo, amenazó con atentar contra su propia vida, según dijo en entrevista.

¿Cuáles son los riesgos de esta práctica habitual?

La práctica que puede servir para avisar sobre posibles incidentes o tomar una aplicación de transporte también puede poner en riesgo a los usuarios, según Gilberto Fragoso, especialista en Seguridad de la Información.

“Apps de mensajería como WhatsApp o Messenger son, en general, muy seguras. Es poco probable que alguien acceda a tu ubicación en tiempos real; sin embargo, tú involuntariamente expones tu localización al compartir una foto, por ejemplo”. Gilberto Fragoso

Las aplicaciones usan satélites, torres de telefonía y redes o dispositivos cercanos que se traducen en coordenadas muy precisas, las cuales se vuelven públicas, según los permisos que se otorguen.

Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en C3ntro Telecom, señaló que los metadatos de una foto permiten acceder a una ubicación si el GPS está habilitado.

“Si no eres cuidadoso al compartir tu ubicación con metadatos en las redes sociales, al menos en el caso de Facebook se eliminan, pero en otras no, así que alguien podría obtener tu localización“, alertó.

Advierten por daños físicos por compartir ubicación en tiempo real

Además de sufrir ciberacoso, los usuarios que comparten su localización en tiempo real también se arriesgan a sufrir daños físicos, según Marisol Sánchez, poliía primera del área de prevención en la Policía Cibernética de la Ciudad de México.

“También nos exponemos a personas que se dedican al robo de casa-habitación, por ejemplo, estoy de vacaciones y lo subo. Es importante subir esa información un tiempo después, no en el momento”, advirtió.

Recomendaciones para no ponerte en riesgo de acoso y otros peligros

No se trata de satanizar a la tecnología, sino de mesurar los permisos que se da a cada aplicación del celular.

“En medida de lo posible, quitar los permisos de acceso a las cosas que no requiere la app o dar los accesos temporales como activar el GPS de WhatsApp solo por una hora o determinado rango de tiempo”, según Gilberto Fragoso.

Por otro lado, Ricardo Darling hizo un llamado a revisar a qué información se le da acceso a las aplicaciones, además de instalar softwares de seguridad.

Finalmente, Marisol Sánchez instó a la población a suscribir denuncias en caso de daños o perjuicios. “Es importante siempre hacer la denuncia al Ministerio Público o la Fiscalía“.