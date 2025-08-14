GENERANDO AUDIO...

Identifica prefijos de llamadas de SPAM para no caer en fraudes. Foto: Getty Images

Usuarios mexicanos han reportado llamadas spam provenientes de diversas partes de México, de acuerdo con plataformas como Tellows. Dichas herramientas revelan los números y prefijos que usan los remitentes para realizar estafas, las cuales también son comunes a través de mensajes de WhatsApp.

Los prefijos relacionados con este tipo de prácticas fraudulentas casi siempre corresponden a números de teléfono en formato internacional, los cuales pueden incluir un símbolo más (+) seguido del código de país, el código de ciudad y el número de teléfono local.

Prefijos comunes de las llamadas spam en México

1. Prefijo +5281 (Monterrey)

El prefijo +5281 corresponde a la zona de Monterrey, Nuevo León, en México y está asociado a la realización de llamadas automatizadas con el fin de cometer fraudes y estafas.

Registros periodísticos señalan que el modo de operar desde este prefijo consiste en realizar varias llamadas al día, las cuales se caracterizan porque se hace de manera rápida y cuelgan casi de inmediato. Dichas llamadas son realizadas por sistemas automatizados conocidos como “robocalls”.

La intención de los ciberdelincuentes es que la víctima devuelva la llamada, lo que puede generar costos elevados. También pueden ofrecer falsas promociones y ofertas, e incluso, es posible que busquen robar datos bancarios y personales para cometer otro tipo de delitos.

2. Prefijo 717 (Tenango del Valle)

A través de Tellows, herramienta diseñada para identificar llamadas entrantes desconocidas, se emitieron al menos cuatro reportes de posible llamada de spam por parte de un número con clave LADA 717 que proviene de Tenango del Valle, Estado de México.

Cada uno de estos reportes corresponde al 13 y 14 de agosto:

“No contestan, el número no es fiable y es spam”

“Número desconocido, recomendable bloquear y reportar por spam”

“Llaman y hablan en chino. No contestar, es una estafa. Recomendable bloquear y reportar por spam”

La plataforma reconoce que se trata de un número recién calificado con poca historia; sin embargo, señaló que el interés del usuario por dicho número es muy alto.

Otros prefijos que han sido denunciados en redes sociales

Usuarios de redes sociales, así como medios de comunicación, alertaron en diciembre de 2024 por los siguientes prefijos, que están asociados a presuntas estafas:

Camboya (+855)

Albania (+355)

Costa de Marfil (225)

Ghana (233)

Nigeria (234)

Estafas en WhatsApp también son comunes: evita estos prefijos

1. Prefijo +251 (Etiopía)

El prefijo +251 en WhatsApp corresponde a Etiopía. Dicho prefijo ha sido relacionado con algunos fraudes, entre ellos, los que ofrecen trabajo a cambio de seguir cuentas en plataformas como YouTube.

El siguiente mensaje fue recibido por una periodista de Unotv.com en la Ciudad de México; previamente, el mismo número la había contactado con el objetivo de ofrecerle una vacante. Después de darle seguimiento, se descubrió que se trataba de un fraude.

El mensaje está relacionado con un presunto fraude. Foto: UnoTV

2. Prefijo +27 (Sudáfrica)

El prefijo +27 corresponde a Sudáfrica; así como el anterior, ha sido relacionado con estafas en WhatsApp.

El mismo mensaje fue recibido por la misma periodista del medio y su objetivo era el mismo: una vacante de empleo falsa.

Mensaje relacionado con una estafa. Foto: UnoTV

En este tipo de estafas, los mensajes, además de prometer beneficios demasiado buenos para ser verdad, suelen venir acompañados de un enlace de contacto. Cuando los usuarios dan clic en ellos, ocurre el robo de identidad, alertó Norton, empresa de ciberseguridad.

Expertos exhortan a nunca abrir ningún enlace que venga de un mensaje sospechoso en WhatsApp o de otra plataforma de mensajería como Telegram.

3. Prefijo +62 (Indonesia)

Como se puede ver en la captura del mensaje y siguiendo la misma estafa, el remitente es un número de teléfono que comienza con el prefijo del país +62, que en este caso corresponde a Indonesia.

El prefijo corresponde a un número de Indonesia. Foto: UnoTV

Este tipo de estafas son conocidas como phishing, donde los criminales fingen ser un servicio o una empresa para generar confianza y así robar la información personal de las víctimas, de lo cual se pueden derivar otros delitos, como el robo de identidad o la extorsión.

¿Qué son las llamadas de spam?

Las llamadas de spam son llamadas telefónicas no deseadas que se hacen a un gran número de personas desde una fuente desconocida, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad Keeper Security.

“Las llamadas de spam generalmente provienen de empresas que intentan vender algo. Sin embargo, algunas llamadas de spam se consideran llamadas fraudulentas, que son llamadas telefónicas no solicitadas que dicen provenir de una persona o empresa que en realidad no son”. Keeper Security

Estas llamadas fraudulentas utilizan tácticas de ingeniería social, similares al phishing, para que la gente se crea un escenario falso en el que el estafador está fingiendo ser alguien que no es, de acuerdo con los expertos.

Asimismo, precisan que las llamadas las realiza una persona real, o bien se reproduce un mensaje pregrabado en una llamada automatizada o robocall.

“El estafador intentará hacerse pasar por una empresa o entidad legítimas con el objetivo de obtener información personal de las personas engañadas”, de acuerdo con Keeper Security.

Finalmente, los especialistas precisan que los atacantes utilizan la suplantación de identidad en llamadas para ocultar la información del identificador de llamadas y simular que la llamada proviene de una persona o ubicación distintas.

¿Cómo evitar llamadas de spam?

Android

Una configuración que te puede ayudar si cuentas con un equipo Android, es el bloqueo previo para evitar las llamadas spam.

Ubica la imagen de la aplicación de llamada

Ingresa a la aplicación

Una vez en la app, pulsa los tres puntos en la parte superior derecha

Pulsa la opción “configuración”

Se desplegará un menú de opciones donde te encontrarás con “identificador de llamada y spam”

Al seleccionarla se abrirá el menú “Ver ID de emisor y spam” y “filtrar llamadas de spam”

Al activar los dos switches tendrán mayor seguridad para evitar que ingresen las llamadas de estafa o no solicitadas

iOS

Con iOS 13 o posterior, puedes activar la función Silenciar números de teléfono desconocidos para evitar que te llamen personas que no conoces.

Si activas esta opción, se bloquearán los números de teléfono con los que nunca tuviste contacto y no guardaste en tu lista de contactos.

Ingresa a Configuración

Entra a Teléfono

Selecciona la opción: Silenciar llamadas de números desconocidos, “Silenciar desconocidos”

Así solo recibirás notificaciones de llamadas de tus contactos, llamadas salientes recientes y sugerencias de Siri.

¿Cómo bloquear un número en WhatsApp?

WhatsApp permite bloquear tanto a los contactos del usuario como a los números desconocidos que podrían tener malas intenciones, de acuerdo con el portal oficial de WhatsApp.

La app de mensajería instantánea suscribe la siguiente manera de bloquear a un número que no está agregado en la lista de contactos de la persona:

Abre el chat de WhatsApp con el número desconocido Toca “Bloquear” en la pestaña que también ofrece la opción “Añadir”

Antes de bloquear el número WhatsApp, aclara el origen del número y precisa si forma parte de la lista de contactos del usuario o si comparten grupos en común para alertar a la persona en cuestión.

Al presionar el botón de “Bloquear“, WhatsApp explica en una ventana emergente que este contacto ya no podrá llamar ni enviar mensajes al usuario.

“Si bloqueas y reportas a este contacto, se reenviarán los últimos 5 mensajes a WhatsApp y se eliminará el chat que tengas con este usuario únicamente de este dispositivo”.

Cabe destacar que la acción de “Bloquear” a un número desconocido es reversible. Sin embargo, al presionar el botón, también aparece la opción de “Bloquear y reportar“, la cual elimina el número por completo y no tiene vuelta atrás.