Nintendo Switch 2 tiene novedades en su diseño. Foto: AFP

El mundo de los videojuegos le da la bienvenida a Nintendo Switch 2, la nueva consola que promete más horas de diversión y entretenimiento en sus consumidores.

¿Cuándo sale a la venta Nintendo Switch 2?

El gigante japonés de los videojuegos, Nintendo, anunció el miércoles que la nueva versión de su consola, la Switch 2, estará disponible para el público en general a partir del próximo 5 de junio.

¿Qué novedades tiene la nueva consola de Nintendo?

La compañía con sede en Kioto, también reveló nuevas características para Nintendo Switch 2 (una versión actualizada del modelo original de 2017), y entre lo que más destaca es un botón de chat, con el cual ahora los jugadores podrán hablar entre ellos mientras están jugando.

De acuerdo con un video de presentación, se conservará los colores rojo y azul en la parte interna de los controles que se conecta a la consola, así como un matiz sutil del mismo tono en la parte baja de la palanca. Al estar todo conectado queda un producto en color negro:

También contará con una pantalla más grande, mandos desmontables y magnéticos que podrán utilizarse como un ratón; además, incluirá una memoria interna más potente y un ventilador integrado, detalló Nintendo.

¿Qué juegos se podrán jugar en Nintendo Switch 2?

Para Nintendo Switch 2 se esperan títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild; además se podrá disfrutar de aventuras con ZELDA NOTES. Se podrá usar la navegación para encontrar santuarios y Koroks, escuchar historias inéditas de personajes del juego, compartir planos de autoconstrucción, y mucho más:

También se viene Kirby and the Forgotten Land, una aventura de plataformas en 3D, llena de color y emoción. Este título tiene como fecha de lanzamiento el próximo 28 de agosto:

Tras la presentación de Nintendo Switch 2, se espera la llegada de más títulos, como: Mario Kart World, NBA 2K, Borderlands 4, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, así que los fans de los videojuegos deberán estar atentos a próximas publicaciones de lanzamientos.