Probamos el realme 15 Pro de “Game of Thrones” en Irlanda del Norte: filtros especiales, fotos con IA y cambia de color

GENERANDO AUDIO...

¿Qué tal la cámara del realme 15 Pro de Game of Thrones? – Foto: Alfredo Narváez

El realme 15 Pro edición especial de “Game of Thrones” fue anunciado este miércoles 8 de octubre y solo llegarán 5 mil ejemplares a nivel global. Un reportero de Unotv.com pudo probar la cámara en tres diferentes ubicaciones de Irlanda del Norte, en donde pudo poner a prueba su capacidad de cámara e inteligencia artificial (IA)

Este dispositivo está diseñado para los usuarios jóvenes, según Chase Xu, vicepresidente de realme. Además, está diseñado para los seguidores de la serie, por lo que viene incorporado con marcos conmemorativos, filtros especiales y un cambio de color de negro a rojo.

Los filtros de “Game of Thrones” en el realme 15 Pro

La cámara del realme 15 Pro de “Game of Thrones” cuenta con tres tipos de cámara de 50 MP, por lo que los retratos y paisajes de calidad son, prácticamente, una garantía.

Sin embargo, este dispositivo celebra a la serie basada en los libros de George R.R. Martin, por lo que ofrece dos filtros para agregar a las fotos.

El primero es el Kingdom Filter, que da un aspecto cálido a la imagen.

El segundo es el Northland Filter, el cual augura la llegada del invierno con un tono más frío.

Ambos filtros basados en la estética de “Game of Thrones” se pueden incorporar al momento de tomar la foto o desde la galería del celular.

Marcos y fondo de pantalla personalizados de la serie

Casi todos los celulares ofrecen la posibilidad de agregar una marca de agua o marco específico a las imágenes. En el caso del realme 15 Pro edición especial, se ofrecen dos tipos de marcos conmemorativos.

El primero muestra el nombre de “Game of Thrones” en la parte superior del marco.

oplus_2097184

El segundo marco destaca el título de la serie y las especificaciones de la fotografía en la parte baja del mismo.

oplus_2097184

Ambos están disponibles en color blanco o negro según la preferencia del usuario.

Por otro lado, este smartphone también tiene una interfaz especial de “Game of Thrones”, ofreciendo una tipografía, íconos y un fondo de pantalla conmemorativo.

Tal como cuenta con un modo de “fuego“, en el que los íconos son naranjas, también se ofrece el modo “hielo“, en el que toda la interfaz se vuelve fría y azul.

El realme 15 pro edita las fotos al estilo de Game of Thrones

Volviendo a la cámara, el realme 15 Pro (no solo la edición especial de “Game of Thrones“) cuenta con la tecnología AI Genie, es decir, una herramienta de inteligencia artificial que modifica las imágenes.

Lo llamativo es que funciona con la voz y puede hacer modificaciones personalizadas que las funciones previas no podían hacer, ya que se limitaban a embellecer o borrar elementos.

Con AI Genie, el usuario debe decir su prompt a través del micrófono. Por ejemplo:

“Agrega en el centro de la imagen a una persona, exactamente a un hombre; con el cabello largo, negro y rizado. Debe estar de espaldas, sosteniendo una espada. Su vestuario debe ser negro al estilo de ‘Game of Thrones'”. Prompt ofrecido a AI Genie

“Coloca dos dragones encima de la construcción. Uno debe ser dorado y el otro debe ser negro. Deben estar volando en el cielo gris”. Prompt ofrecido a Genie AI

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, los resultados pueden ser sumamente apegados al prompt y ofrecer diseños satisfactorios; sin embargo, la imagen original puede distorsionarse.

Además, “AI Genie” no está libre de interpretaciones imprecisas, pues en el siguiente caso se le pidió que pusiera al lobo gigante a un lado de las vacas, pero lo colocó en el medio de la imagen.

Conclusiones del realme 15 Pro de “Game of Thrones”

Sin embargo, esto no significa que el realme 15 Pro de “Game of Thrones” no tenga las funciones clásicas de edición con inteligencia artificial, pues aún es capaz de borrar elementos indeseados en la toma.

En términos generales, este dispositivo cuenta con las mismas funciones que se presentaron el pasado mes de septiembre para el realme 15 Pro.

La diferencia son los elementos de diseño e interfaz conmemorativos por “Game of Thrones“, ya que el público objetivo de este smartphone son los fans de la serie.

Cabe destacar que, a pesar de usarlo de manera constante durante siete horas de manera seguida, solo se descargó un 35%. Además, en ningún momento se sobrecalentó, incluso cuando se usó para grabar videos en 4K/60fps (su máxima capacidad).

Por si fuera poco… cambia de color

Un aspecto llamativo, y que forma parte de als conclusiones del realme 15 Pro de “Game of Thrones” es que cambia de color.

Aunque puede parecer un elemento intrascendente en el funcionamiento del equipo, este tipo de detalles no son aleatorios, según Chase Xu, vicepresidente de realme.

“Por mucho tiempo, las identidades de los teléfonos han sido similares. No tienen mayor inspiración ni algo diferente. Pero con este teléfono, al colaborar con Juego de Tronos, podemos podemos poner garras de dragón y hacer que cambie de color cuando se calienta. Creo que eso hará que Realme, nuestra marca, sea diferente”. Chase Xu

Cabe destacar que esta no es la primera vez que realme lanza un celular capaz de cambiar de color, pues el realme 14 Pro, lanzado en abril de este año, cambia de color de blanco a azul.

La diferencia con el realme 15 Pro de “Game of Thrones” es que no cambia con el frío, sino con el calor, aunque ambos son resistentes a los sumergimientos ligeros al agua.