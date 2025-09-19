Proceso creativo no debe morir frente a la IA: Olallo Rubio

GENERANDO AUDIO...

La Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto una herramienta de uso común en la sociedad; sin embargo, para los creativos puede convertirse en un arma de doble filo.

Olallo Rubio, director de cine y pionero del podcast en México, advirtió en entrevista exclusiva con Uno TV, durante la WIRED Summit 2025, sobre los riesgos de su uso excesivo.

“Como en todo, hay una parte positiva; de alguna manera la inteligencia artificial puede poner en evidencia la mediocridad. Eso está bien, pero, por otro lado, es peligrosa. Es muy emocionante, pero a la vez atemorizante”

Olallo Rubio / director Convoy Network

El también director de Convoy Network agregó que, además de evidenciar la mediocridad, la IA puede frenar el desarrollo de la creatividad.

“No hay que abusar de la herramienta, básicamente porque, si dependes demasiado de ella, vas a apagar tu propio desarrollo. Va a llegar un momento en que ya no vas a escribir nada, porque Chat GPT te escribe todo”

Olallo Rubio / director Convoy Network

Asimismo, Rubio comparó las aplicaciones de inteligencia artificial con un “monstruo” personal que cada usuario carga consigo.

“Es nuestro propio Frankenstein, cada quien tiene su ‘frankencito’ con Chat GPT”

Olallo Rubio / director Convoy Network

Finalmente, aconsejó a los jóvenes y subrayó que el proceso creativo nunca debe extinguirse.