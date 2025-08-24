Profeco comparte apps educativas para el regreso a clases

GENERANDO AUDIO...

Apss para el regreso a clases. Foto: AFP.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer en la Revista del Consumidor del mes de agosto una lista de aplicaciones para que en el regreso a clases las y los estudiantes puedan acceder a contenido educativo en cualquier momento y lugar.

Profeco comparte aplicaciones educativas para el regreso a clases

La lista que presentó la Profeco para el regreso a clases tiene como objetivo contribuir al aprendizaje, organización y la concentración de las y los estudiantes.

Apps para organización escolar

Classroom : se integra con Google Drive, Calendar y Gmail.

: se integra con Google Drive, Calendar y Gmail. Notion : es personalizable y permite multitareas.

: es personalizable y permite multitareas. Todoist: funciona sin conexión a internet y se sincroniza con otras aplicaciones.

Apps para gestión del aprendizaje

Moodle : se adapta a distintos estilos de aprendizaje.

: se adapta a distintos estilos de aprendizaje. Canvas : cuenta con interfaz intuitiva.

: cuenta con interfaz intuitiva. Anki: facilita la memorización con recursos visuales e interactivos.

Apps interactivas para estudiantes

Khan Academy : ofrece videos y contenidos interactivos.

: ofrece videos y contenidos interactivos. Jade Autism : apoya en el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.

: apoya en el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo. Kids A-Z: brinda libros digitales en un entorno seguro.

Apps para aprender idiomas

Duolingo : dispone de múltiples idiomas.

: dispone de múltiples idiomas. Babbel : enseña mediante lecciones interactivas y conversaciones.

: enseña mediante lecciones interactivas y conversaciones. Memrise: sesiones breves y efectivas para distintos niveles.

Apps para concentración

Forest : fomenta la concentración evitando distracciones.

: fomenta la concentración evitando distracciones. Calm : ayuda a reducir el estrés y mejorar la atención.

: ayuda a reducir el estrés y mejorar la atención. Focus @Will: utiliza música personalizable para mantener el enfoque.

Apps para videollamadas en clases

Zoom : calidad de audio y video.

: calidad de audio y video. Google Meet : sencilla y de fácil uso.

: sencilla y de fácil uso. Microsoft Teams: integra funciones de seguridad y personalización.

Estas plataformas digitales permitirán, además, ofrecer experiencias dinámicas y personalizadas que faciliten el progreso escolar.

Recomendaciones de Profeco

La entidad encargada de proteger y promover los derechos de los consumidores recomendó descargar estas aplicaciones educativas únicamente desde sitios oficiales, crear contraseñas seguras y revisar las políticas de privacidad antes de utilizarlas. Es importante señalar que algunas de las aplicaciones son gratuitas y otras son de paga.

