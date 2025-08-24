Profeco comparte apps educativas para el regreso a clases
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer en la Revista del Consumidor del mes de agosto una lista de aplicaciones para que en el regreso a clases las y los estudiantes puedan acceder a contenido educativo en cualquier momento y lugar.
La lista que presentó la Profeco para el regreso a clases tiene como objetivo contribuir al aprendizaje, organización y la concentración de las y los estudiantes.
Apps para organización escolar
- Classroom: se integra con Google Drive, Calendar y Gmail.
- Notion: es personalizable y permite multitareas.
- Todoist: funciona sin conexión a internet y se sincroniza con otras aplicaciones.
Apps para gestión del aprendizaje
- Moodle: se adapta a distintos estilos de aprendizaje.
- Canvas: cuenta con interfaz intuitiva.
- Anki: facilita la memorización con recursos visuales e interactivos.
Apps interactivas para estudiantes
- Khan Academy: ofrece videos y contenidos interactivos.
- Jade Autism: apoya en el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.
- Kids A-Z: brinda libros digitales en un entorno seguro.
Apps para aprender idiomas
- Duolingo: dispone de múltiples idiomas.
- Babbel: enseña mediante lecciones interactivas y conversaciones.
- Memrise: sesiones breves y efectivas para distintos niveles.
Apps para concentración
- Forest: fomenta la concentración evitando distracciones.
- Calm: ayuda a reducir el estrés y mejorar la atención.
- Focus @Will: utiliza música personalizable para mantener el enfoque.
Apps para videollamadas en clases
- Zoom: calidad de audio y video.
- Google Meet: sencilla y de fácil uso.
- Microsoft Teams: integra funciones de seguridad y personalización.
Estas plataformas digitales permitirán, además, ofrecer experiencias dinámicas y personalizadas que faciliten el progreso escolar.
Recomendaciones de Profeco
La entidad encargada de proteger y promover los derechos de los consumidores recomendó descargar estas aplicaciones educativas únicamente desde sitios oficiales, crear contraseñas seguras y revisar las políticas de privacidad antes de utilizarlas. Es importante señalar que algunas de las aplicaciones son gratuitas y otras son de paga.