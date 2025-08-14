GENERANDO AUDIO...

Profeco exige a PlayStation Store mostrar opción de tarifa mexicana. Foto: Getty

La Profeco exige a PlayStation Store mostrar precios en pesos mexicanos, luego de recibir más de 100 denuncias por parte de consumidores. Esta notificación fue compartida en las redes sociales de la Procuraduría Federal del Consumidor.

A través de un comunicado, se menciona que esta acción es en cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

PlayStation Store en la mira de la Profeco

La procuraduría, encabezada por Iván Escalante Ruiz, notificó de manera formal a Sony, responsable de los productos ofrecidos en PlayStation Store, que deberá mostrar los precios en moneda nacional y con el monto final a pagar (considerando también el IVA).

¿Qué dice la ley en México?

La Profeco exige a PlayStation Store respetar la ley de nuestro país, específicamente el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que dice:

“Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles” Artículo 34 de la LFPC

Reglas claras sobre precios

Profeco también recordó que, según el artículo 7 Bis de la LFPC, los proveedores están obligados a exhibir de forma clara y visible el monto total a pagar por bienes, productos o servicios.

Esto incluye impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional, ya sea en pagos de contado o a crédito.

Denuncias y verificación

La medida se originó tras múltiples denuncias de consumidores, lo que llevó a personal de Profeco a realizar un monitoreo del portal para verificar la información.

Como resultado, este miércoles se entregó a la empresa una notificación personal con observaciones que deberán atenderse de inmediato, señaló la Profeco. De no hacerlo, podrían iniciarse procedimientos por infracciones a la ley.

Precios en dólares para el consumidor mexicano

La situación con los consumidores mexicanos se presenta cuando ingresa a la PlayStation Store; ahí encuentran diversos productos pero sin mencionar la tarifa en pesos mexicanos, o el IVA.

Productos ofretados en dólares. Foto: PlayStation Store

Un ejemplo es con el juego “Call of Duty: Black Ops 6 – Edición Bóveda”, con un costo inicial de 99.99 dólares, y rebajado a 64.99 dólares. Luego de esto, el usuario debe enviar el producto a su carrito y finalizar la compra.

Foto: PlayStation Store

¿Dónde puede denunciar los consumidores?

Las denuncias se pueden hacer mediante correo electrónico, teléfono o redes sociales oficiales:

Teléfono del Consumidor: 55-5568-8722 y del interior del país al 800-468-8722