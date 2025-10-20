¿Qué es Amazon Web Services, la “nube” que provocó caídas mundiales en Mercado Libre y otras plataformas?

GENERANDO AUDIO...

Amazon Web Services, en la mira este lunes 20 de octubre | Foto: Getty Images

Amazon Web Services (AWS), filial de la compañía multinacional del empresario Jeff Bezos, es una plataforma informática a distancia (servicio de nube) que suministra a diversas empresas a nivel mundial servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Dicho servicio falló este lunes 20 de octubre, provocando una caída en plataformas de todo el mundo que dependen de él; tales como Mercado Libre, Snapchat, Fortnite, Duolingo, Zoom y Roblox; sin mencionar las propias apps de Amazon.

¿Qué es Amazon Web Services?

Amazon define a Amazon Web Services (AWS) como “la nube más adoptada y completa en el mundo”, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.

Empresas emergentes, compañías de gran tamaño y organismos gubernamentales usan este servicio para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida, según el portal oficial de este servicio.

Amazon Web Services cuenta con servicios y características como:

Tecnologías de infraestructura como cómputo

Almacenamiento y bases de datos

Aprendizaje automático e inteligencia artificial,

Lagos de datos

Análisis e internet de las cosas.

Fuente: AWS

Este servicio de nube también ofrece una variedad de bases de datos diseñadas especialmente para diferentes tipos de aplicaciones, por lo que los usuarios pueden elegir la herramienta más adecuada para su trabajo, según Amazon.

Cabe destacar que Amazon Web Services cuenta con millones de clientes activos y decenas de miles de socios en todo el mundo.

“Durante más de 17 años, AWS ha brindado servicios en la nube a millones de clientes en todo el mundo que ejecutan una amplia variedad de casos de uso”. Amazon Web Services

Su red de socios incluye miles de integradores de sistemas que se especializan en los servicios de AWS y decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) que adaptan su tecnología para que funcione en esta plataforma.

AWS está diseñado para ser el entorno de informática en la nube más flexible y seguro disponible en la actualidad para cumplir a organizaciones que deben cumplir requisitos de confidencialidad estrictos.

Por esta razón, cuenta con el respaldado de más de 300 servicios y funciones de seguridad, conformidad y gobernanza, así como compatibilidad con 143 normas de seguridad y certificaciones de conformidad.

Todas las regiones de AWS

La compañía global de Jeff Bezos asegura que Amazon Web Services cuenta con la infraestructura en la nube más amplia a nivel mundial. Estas son las regiones en las que tiene presencia:

Canadá Oeste

Canadá Central

Oregon

Norte de California

AWS GovCloud (EE.UU.-Oeste)

AWS GovCloud (EE.UU. Este) Donde se presentó la falla de este lunes

Ohio

Norte de Virginia

México (centro)

Sao Paulo

Irlanda

Londres

España

París

Zurich

Milán

Fráncfort

Europa (Estocolmo)

Tel Aviv

Baréin

Emiratos Árabes Unidos

Tailandia

Singapur

Malasia

Yakarta

Sídney

Melbourne

Mumbai

Hyderabad

Hong Kong

Taiwán

Ningxia

Pekín

Seúl

Osaka

Tokio

Cabe destacar que, próximamente, se establecerán regiones en Chile, Alemania, Reino de Arabia Saudita y Nueva Zelanda.

Amazon Web Services falló este lunes. ¿cuáles fueron las consecuencias?

Múltiples sitios web y aplicaciones experimentaron problemas debido a una interrupción a Amazon Web Services (AWS). Entre las apps que mostraron intermitencia este lunes 20 de octubre están Snapchat, Fortnite, Duolingo, Zoom y Roblox, de acuerdo con la plataforma de Downdetector.

Amazon Web Services confirmó el problema reportado por Downdetector durante la madrugada del lunes: “Podemos confirmar mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1”, según informó la cadena CNN.

Apps como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la madrugada. La plataforma de reservas de alojamientos como Airbnb, la red comunitaria Reddit, videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars, se vieron afectadas en todo el mundo, según la agencia AFP.

Downdetector, donde los internautas señalan si encuentran problemas para conectarse, dejó ver todas las plataformas que presentaron fallas durante la madrugada de este lunes en México:

Mercado Pago

Snapchat

Roblox

Pinterest

League of Legends

Reddit

Duolingo

Fortnite

A través de redes sociales, usuarios de todo el mundo compartieron las capturas de pantalla que muestran todas las plataformas, incluyendo los servicios de Amazon, que presentaron fallas a nivel global:

Algunas de las apps afectadas han comenzado a funcionar con normalidad, como las propias Amazon y Prime Video; sin embargo, otras plataformas como Mercado Libre siguen presentando fallas, según pudo comprobar un reportero de Unotv.com.

Al entrar a las app de compra en línea aparece el siguiente mensaje: “Estamos teniendo algunos problemas. Ya lo estamos revisando. Podemos avisarte apenas esté resuelto”.

Esta avería “pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia” de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft y Google, que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo, según Junade Ali, experto en ciberseguridad del IET (Institution of Engineering and Technology) del Reino Unido.

El incidente plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las empresas “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”, añadió el analista financiero británico Michael Hewson.