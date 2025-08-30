¿Qué es el sharenting? Alertan riesgos por publicar fotos de menores en regreso a clases
Con el regreso a clases, autoridades de seguridad alertaron a madres, padres y tutores sobre los riesgos del sharenting, práctica que consiste en compartir en redes sociales fotografías e información de niñas, niños y adolescentes.
Los especialistas advierten que subir imágenes de menores frente a escuelas, con uniforme, mochilas o identificaciones visibles, puede parecer inofensivo, pero expone a los estudiantes a delitos como acoso, extorsión o robo de identidad.
¿Qué es el sharenting?
Sharenting es un término en inglés que une share, que significa compartir, y parenting, crianza.
Se refiere a cuando madres, padres o tutores publican en redes sociales fotos, videos o información personal de sus hijos, muchas veces sin dimensionar los riesgos de seguridad y privacidad que esto implica.
Recientemente, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, así como la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, alertaron por esta práctica, por lo que pidieron a las familias reflexionar antes de compartir este tipo de publicaciones.
Esto debido a que las fotos escolares suelen mostrar datos sensibles, como el nombre de la institución, horarios o ubicaciones, entre otros.
Recomendaciones para padres y madres
Las autoridades estatales y municipales de Chihuahua emitieron lineamientos para reducir riesgos digitales derivados del sharenting:
- Evitar publicar imágenes que muestren el uniforme, fachada de la escuela o placas vehiculares
- No compartir fotografías de menores con poca ropa o en situaciones vulnerables
- Desactivar la geolocalización antes de subir contenido
- Configurar la privacidad de las redes sociales
- Usar desenfoques o stickers para cubrir datos personales
- Consultar con hijas e hijos antes de publicar sus fotos
Además, recomendaron no crear perfiles de redes sociales para niñas y niños, ya que esto genera una huella digital temprana sin su consentimiento.
La seguridad es primero
La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua recordó que, además de evitar compartir este tipo de contenido, el bienestar y desarrollo de los menores es parte importante en su crecimiento.
“La seguridad de niñas y niños comienza también en el mundo digital. Evita compartir imágenes o información sin su consentimiento. Su bienestar y desarrollo son lo más importante”, destacó la dependencia.
En caso de necesitar asesoría, apoyo o realizar una denuncia, en el estado de Chihuahua se puede acudir a los siguientes números.
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua:
- 614-429-3300, extensión 10955
- 614-429-7315, Línea directa
- Correo, ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx
Policía Cibernética Municipal de Chihuahua:
- 614 442 73 00, extensión 3214
Para quienes radican en otras entidades, deben consultar protocolos, así como el contacto con las autoridades locales.