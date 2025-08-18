¿Qué es HONOR Talents y cómo beneficia a los jóvenes diseñadores mexicanos?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es HONOR Talents, la iniciativa que involucra a México? | Foto: HONOR

Los Global HONOR Talents Design Awards, proyecto también conocido como HONOR Talents, es una iniciativa que reúne a jóvenes creadores vanguardistas, movilizando los recursos de la marca para apoyar, empoderar e impulsar fuerzas creativas originales, según dijo Mengqi Chen, líder de la marca china de tecnología.

Estos premios están pensados para fomentan un diálogo global entre el arte y la tecnología, explorando el diseño artístico, la experiencia móvil y nuevas formas de expresión.

¿Qué es HONOR Talents?

HONOR Talents es un programa global que empodera a jóvenes artistas y diseñadores, conectándolos con oportunidades, recursos y visibilidad internacional, según Mengqi Chen, líder de UX y Branding MagicOS en HONOR Francia.

“Este programa está diseñado para fomentar la integración del arte y el diseño. Ha reunido más de 34 mil propuestas de 47 países, ha involucrado a más de 240 universidades y ha generado 1.3 mil millones de impresiones en medios”. Mengqi Chen, HONOR

Desde su perspectiva, la importancia de esta programa radica en que permite a los talentos, incluyendo a los de México y Latinoamérica, contar con una plataforma internacional de exhibición.

Por ejemplo, los talentos de este proyecto son presentados en exposiciones de alto nivel y tienen acceso a una red global de arte, cultura e innovaciones tecnológicas.

Talentos mexicanos han sido reconocidos en los dos años previos dentro de HONOR Talents, lo que ha permitido que sus diseños se presenten en recintos de renombre mundial como el Palacio Prohibido de Pekín, China, y en galerías de Francia y Finlandia.

“Estamos creando un mejor ambiente y una presencia consistente para los artistas mexicanos. Y no solo competencia, sino que también aprovechamos los talentos de renombre para crear una relación global a largo plazo“

Este programa también ha servido para que la marca pueda tender un puente con universidades mexicanas como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras escuelas privadas mexicanas.

¿Qué más obtienen los jóvenes diseñadores mexicanos?

HONOR Talents, el concurso que ya abrió la convocatoria para la edición de este año, ofrece premios en efectivo y dispositivos, pero Mengqi Chen considera que otro premio valioso consiste en pasantías y mentorías con artistas de renombre.

También ofrecen acceso a una plataforma disponible en 100 países que cuenta con un reparto de ingresos competitivo dentro de la industria.

“Alentamos y ofrecemos esta plataforma internacional a artistas mexicanos para que presenten sus obras en plataformas de propietarios y desarrolladores. Recibirán hasta el 70% de las ventas de sus obras”. Mengqi Chen, HONOR

Los ingresos son proporcionales a las compras y descargas realizadas por el usuario. “De esta manera, creamos un ecosistema positivo y una mejor sociedad artística para los artistas mexicanos”, dijo a Uno TV.

¿Cómo entrar a HONOR Talents 2025?

Las inscripciones de HONOR Talents 2025 se abrieron el pasado 15 de julio, con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de octubre de 2025. Para inscribirte, da clic aquí.

Del 21 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo la evaluación del jurado calificador y, al cierre de noviembre, se anunciará al ganador de las seis categorías:

Temas: Fondos de pantalla para teléfonos convencionales y plegables. Relojes: Diseño de carátula y correas. Creación con HONOR Pad: Diseño de obras con cualquier modelo de HONOR Pad. Diseño de dispositivo con IA: Reflejar la interacción humano-computadora. Accesorios: Diseños que combinen el arte y la moda, en cualquier objeto para consumidor. Arte y Tecnología: Demostrar la integración de la tecnología con las obras artísticas.

Recuerda que hay cuatro temas en los que debes basar tus diseños, estos son:

Renovación de la vida (Retorno) – Contemplar la relación del ser humano con todas las cosas

Prosperidad cultural (Celebración) – Un tótem de renovación de la cultura festiva

Génesis (El futuro) – Imaginar el mundo innovador del futuro

Convergencia juvenil (Integración) – Intercambio cultural internacional a través del lente juvenil

Para mayor información sobre las bases y el calendario de actividades de HONOR Talents 2025, visita la página oficial de los Premios Globales de Diseño HONOR Talents – HONOR LATAM

¿Qué premios podrías ganar?

Para la parte de la premiación, el jurado responsable estará entregando diferentes premios de acuerdo a la categoría participante:

Premio Estrella del Diseño Futuro de HONOR

Primer lugar: Tarjeta de pase para prácticas, Beca HONOR (1,000 USD), Un (1) Teléfono HONOR Magic Series, Una (1) HONOR Pad y unos (1) auriculares.

Diseño Visual

Primer, segundo y tercer lugar: Un (1) Teléfono HONOR Magic Series y Una (1) HONOR Pad.

Un (1) Teléfono HONOR Magic Series y Una (1) HONOR Pad. Cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar: Un (1) Teléfono HONOR Number Series.

Un (1) Teléfono HONOR Number Series. Octavo, noveno y décimo lugar: Una (1) HONOR Pad y unos (1) auriculares.

Premios Arte y Tecnología

Primer lugar: Un (1) Teléfono HONOR Magic Series y Una (1) HONOR Pad.

Un (1) Teléfono HONOR Magic Series y Una (1) HONOR Pad. Segundo y tercer lugar: Un (1) Teléfono HONOR Number Series.

Un (1) Teléfono HONOR Number Series. Cuarto y quinto: Una (1) HONOR Pad y unos (1) auriculares.

Adicional a estos, se entregará una HONOR Pad a 4 concursantes de premios especiales.