GENERANDO AUDIO...

Kick, sitio para transmitir en vivo. Foto: Getty

La plataforma de directos “Kick” tomó mayor relevancia hace unos días tras la noticia de Raphaël Graven, conocido en internet como “Jean Pormanove” o “JP”, un streamer francés que murió en una transmisión en vivo, tras más de 10 días de ser humillado.

Esta plataforma de transmisión en vivo surgió en Australia en 2022 como alternativa a Twitch y según la descripción de Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, su objetivo es enfocarse en sus creadores.

¿Cómo funciona la plataforma Kick?

Kick se presenta como una plataforma de streaming, su sitio incluye 14 directrices para que sus usuarios sepan el orden que hay que cumplir; además, ahí destacan que su objetivo es permitir la libertad de expresión, pero siempre dentro de un marco seguro y responsable.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Policía Cibernética alerta por retos virales, pueden llevar a conductas de riesgo en niños y adolescentes]

Directriz 1: Conducta sexual

Kick permite contenido sugerente, siempre que se mantenga en un tono ligero. Sin embargo, está prohibido mostrar desnudos, actos sexuales o acercamientos excesivos a partes íntimas.

Las transmisiones con temas sexuales deben estar en la categoría “Piscinas, Bañeras de Hidromasaje y Bikinis” y contar con la etiqueta 18+. El incumplimiento puede derivar en sanciones inmediatas.

Directriz 2: Pornografía

La pornografía está prohibida. No se permite crear, compartir ni mostrar material explícito. También se prohíben retos sexuales, uso de juguetes sexuales o conductas similares.

Directriz 3: Protección de menores

Kick tiene tolerancia cero hacia cualquier forma de explotación infantil. Está prohibido generar, solicitar o distribuir material sexual con menores.

Si un creador desea incluir a sus hijos en un stream, debe hacerlo bajo supervisión responsable. Cualquier actividad ilegal con menores implica consecuencias legales y cooperación con las autoridades.

Directriz 4: Discurso de odio

El discurso de odio incluye expresiones que incitan a la violencia contra personas o grupos por motivos de raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad u otros.

Kick evalúa el contexto, pero no permite incitaciones a la violencia ni llamados a la acción que generen daño físico. La plataforma alienta la discusión abierta, siempre que se haga de manera respetuosa.

Directriz 5: Violencia

Se prohíbe la transmisión de violencia extrema, agresiones no deseadas o acoso. Kick sí permite ciertos contenidos como acrobacias o retos, siempre que se hagan de forma responsable y sin poner en peligro a otros. En el caso de animales, se permiten transmisiones de caza legal, pero no aquellas que muestren prácticas crueles o ilegales.

Directriz 6: Terrorismo

Está prohibido promover organizaciones terroristas, radicalización o propaganda extremista. Kick también prohíbe la difusión de material de reclutamiento o instrucciones para actos violentos. Los debates informativos o periodísticos sobre terrorismo son válidos, siempre que se mantengan dentro de la legalidad.

Directriz 7: Autolesiones

Kick no permite transmisiones que muestren suicidio, cortes u otros daños graves. Tampoco se aceptan charlas donde alguien incentive a otros a autolesionarse.

Sí se admite el diálogo sobre salud mental, pero debe hacerse con sensibilidad. Además, se prohíbe aprovechar situaciones personales difíciles para solicitar dinero o suscripciones.

Directriz 8: Autenticidad

La plataforma exige honestidad y veracidad. Está prohibido difundir desinformación, teorías conspirativas presentadas como hechos, deepfakes engañosos o manipulación de contenido para causar pánico. El entretenimiento puede incluir ficción, pero debe ser claro cuando se trata de parodia o sátira.

Directriz 9: Doxxing

Se prohíbe divulgar información personal sin consentimiento, como direcciones, datos bancarios o historiales médicos. Acciones como el swatting (denuncias falsas a la policía) están estrictamente prohibidas. Kick colaborará con autoridades en caso de violaciones graves.

Directriz 10: Uso de bots

El uso de bots para inflar visitas, seguidores o interacciones está prohibido. Esto incluye prácticas como viewbotting o intercambio artificial de seguidores. Si un streamer es víctima de bots, debe reportarlo de inmediato a soporte.

Directriz 11: Fraude y engaño

Kick no tolera fraudes, suplantación de identidad, evasión de sanciones ni spam excesivo. Tampoco se permite el uso indebido de propiedad intelectual ni solicitudes abusivas de dinero o servicios.

Directriz 12: Hackeo de videojuegos

El uso de hacks, aimbots, macros o trampas está prohibido en juegos multijugador. Se acepta solo en contextos de speedruns o partidas individuales. Se busca mantener la competencia justa y respetar las reglas de cada videojuego.

Directriz 13: Legalidad y cumplimiento

Cada creador debe cumplir con las leyes locales de su país. Esto incluye normas de copyright, privacidad, orden público y transmisión en espacios públicos. Ignorar la ley no es excusa. Las violaciones pueden derivar en advertencias, suspensiones o expulsión definitiva.

Directriz 14: Juegos de azar

Kick prohíbe usar dinero o bienes de otros usuarios en apuestas o rifas dentro de la plataforma. Las transmisiones de juegos de azar en línea (como póker) solo están permitidas si las leyes locales lo autorizan. La participación de menores está totalmente prohibida.

Contexto general de las directrices

En Kick, la transmisión en vivo es impredecible y pueden surgir situaciones delicadas. Por eso, la moderación toma en cuenta el contexto completo, la intención del creador, su nivel de participación, la reacción en tiempo real y las consecuencias de lo transmitido.

¿Qué pasó con el streamer francés?

Raphaël Graven, un streamer francés conocido como “Jean Pormanove” o “JP”, murió luego de realizar una transmisión en vivo. Él fue maltratado y humillado por algunos de sus compañeros.

Su transmisión duró 289 horas (más de 10 días) y tenía alrededor de 10 mil espectadores antes de su muerte, reportaron algunos medios.