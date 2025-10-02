GENERANDO AUDIO...

Una nueva estafa telefónica afecta a usuarios en México con llamadas desde números de distintos países, donde una grabación asegura haber revisado el currículum del usuario con una oferta de empleo aparentemente real; sin embargo, el objetivo es robar dinero o información de los ciudadanos.

La oficial Sandra García, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), visitó el noticiario de “A las nueve en Uno” con Pablo Valdés y Juan Rivas para explicar cómo funciona dicha estafa y dar recomendaciones para no caer en posibles perjuicios.

La estafa de las llamadas extranjeras, explicada por una experta

Sandra García explicó a Unotv.com que las llamadas vienen de países de Europa, así como de naciones de otras partes del mundo, identificadas por tener ladas del extranjero.

Los cibercriminales llaman a los usuarios mexicanos con la finalidad de ofrecer empleo o, simplemente, llaman y cuelgan para que atraer el interés de la víctima.

“Cuando nos llega una llamada del extranjero, pensamos que a lo mejor es algo importante y nos querremos comunicar a ese número. Es, entonces, cuando empieza la modalidad de la estafa”. Oficial Sandra García, Policía Cibernética CDMX

Una vez que los usuarios entran en contacto con los atacantes, ofrecen una oportunidad laboral inmediata a través de redes sociales. Lo único que hay que hacer es dar like a un video, por lo que los supuestos empleadores envían un link a través de otro medio para comenzar.

Al inicio, ofrecen un pago mínimo por una tarea realizada; sin embargo, cuando el usuario encuentra lo fácil que es ganar dinero de esta forma, los estafadores le piden invertir dinero para multiplicar sus ganancias.

“Y al irnos con la emoción de decir: ‘Bueno, es que si es real porque ya en un momento sí nos pagaron’ y cuestiones así, caemos y metemos esa inversión. Entonces, ya no llega ese pago que tendría que haber llegado”, señaló la oficial García.

Por otro lado, al contestar este tipo de llamadas, los mexicanos se arriesgan a que su voz se quede registrada y los cibercriminales la usen para futuros intentos de extorsión.

“Al escuchar el fragmento de la voz y a la desesperación de un intento de extorsión, a veces nuestro cerebro se bloquea y no logramos distinguir que a lo mejor es una grabación“, agregó la oficial García.

Conoce cómo evitar las llamadas fraudulentas del extranjero | FOTO: Getty Images

Identificar las llamadas fraudulentas que vienen del extranjero es complicado, según la oficial Sandra García, quien recordó que las sábanas telefónicas de los números activos son públicas, por lo que es posible identificar la dirección de las llamadas.

“Ahora ya es digital y es público. Entonces, está al alcance de cualquier persona tomar esa información y utilizarla para cometer los intentos de de fraude y de extorsión o demás cuestiones que se presentan”, señaló.

¿Cómo protegernos de este tipo de estafas?

En el momento en que el usuario detecte un número con prefijo extranjero, o que el propio dispositivo inteligente muestre el origen de la llamada, lo ideal es evitar contestar, según la especialista de la SSC CDMX.

El siguiente paso es reportar el número. “Aunque sean del extranjero, es posible reportarlos para que estos números telefónicos ya sean detectados para otras personas”, agregó.

Por otro lado, la oficial Sandra García recomendó aplicaciones como “No mas extorsiones – No mas XT“, la cual identifica si es una llamada entrante no deseada de extorsión y la bloquea inmediatamente.

La especialista recalcó que los únicos números desconocidos que se pueden recibir son los de algunas aplicaciones móviles, pero “hasta que nosotros solicitamos esa llamada”.

La oficial de la Policía Cibernética remató: “Si no la solicitamos, no hay que contestar estos números para evitar ser víctimas de alguna situación similar”.

Sandra García destaca la importancia de denunciar

La Policía Cibernética tiene pocos casos registrados; sin embargo, destacó la importancia de denunciar para advertir a la ciudadanía, particularmente en un momento en el que los casos parecen acrecentarse día a día.

“La denuncia es fundamental tanto con nosotros como Policía Cibernética como con la Fiscalía General de Justicia. Esto nos ayuda muchísimo a que nosotros tengamos unas estadísticas de qué tan grave es este asunto, qué tanto se está reportando, porque si no denunciamos, no sabemos cuánto cuántas víctimas están siendo este asunto”. Oficial Sandra García, Policía Cibernética CDMX

Según su perspectiva, lo importante es dejar un registro para que las autoridades tengan este tipo de estadísticas y puedan saber qué tanto está creciendo este fenómeno y qué tan importante es seguir advirtiendo a la ciudadanía.

Una vez que que la denuncia se hace directamente con la fiscalía, esta instancia cuenta con una unidad de Policía Cibernética para proceder o la Unidad de la SSC CDMX para rastrear la llamada.

“Puede ser por medio de los servicios telefónicos, solicitar el registro. Esto se hace mediante una orden jurídica que se solicita al Ministerio Público para que nos puedan dar la información y así se va haciendo el rastreo sobre la información que nos vayan dando punto a punto e ir encontrando de dónde viene ese origen“, remató la oficial.