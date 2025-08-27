¿Qué pasa en Google cuando buscas “Taylor Swift” a raíz de su compromiso con Travis Kelce?

GENERANDO AUDIO...

Google estrena una nueva experiencia dedicada a Taylor Swift.

Google festejó el reciente compromiso entre la cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce con una experiencia dentro su buscador, que llena de confeti y anillos de compromiso la pantalla de los usuarios.

Taylor Swift compartió su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, este martes 26 de agosto, cuando la superestrella del pop subió en Instagram una serie de fotografías con una leyenda: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”.

¿Cómo se activa esta experiencia dedicada a Taylor Swift?

Para activar esta experiencia, el usuario debe escribir en el buscador el nombre de la compositora: “Taylor Swift”, como se muestra en la siguiente imagen.

Solo se debe escribir el nombre de la cantante en el buscador.

Automáticamente, aparecerá confeti y diamantes (que emulan un anillo de matrimonio) en la pantalla del usuario. Aunque, también se puede activar a través de un icono de corazón que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Además, la experiencia de Google se puede compartir en redes sociales como WhatsApp.

Una historia de amor que nació en 2023

Todo comenzó el 8 de julio de 2023 cuando Travis Kelce fue al concierto de “The Eras Tour” en el Arrowhead Stadium de Kansas City y por la tradición de los friendship bracelets que los fans intercambiaban en cada show, el jugador de los preparó uno con su número de teléfono para entregárselo a Taylor.

Pero la cantante no recibe visitas antes o después de sus conciertos para cuidar su voz, lo que hizo que el primer intento de contacto fuera un fracaso.

Kelce confesó después en su pódcast “New Heights” que se sintió un poco decepcionado, pero ese gesto fue suficiente para encender la chispa y atraer la atención de la intérprete.

El 24 de septiembre de 2023, Taylor sorprendió a todos cuando apareció en un palco del Arrowhead Stadium para apoyar a los Kansas City Chiefs en su enfrentamiento contra los Chicago Bears. Taylor no estaba sola, pues a su lado se encontraba Donna Kelce, la madre de Travis.