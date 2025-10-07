¿Qué significan los puntos verde y naranja que aparecen en la parte de arriba de un iPhone o Android?

GENERANDO AUDIO...

Capturas: Apple

Apple y Samsung explicaron qué los puntos verde y naranja que aparecen en la parte superior de las pantallas de iPhone y Android son alertas de privacidad, pero cada una de ellas alerta por distinto casos.

Según Apple, desde la versión iOS 14, los usuarios de iPhone ven un pequeño punto de color en la esquina superior derecha cada vez que una aplicación accede a estos recursos.

“Un punto verde o naranja indica que una app está usando la cámara o el micrófono del iPhone”, explicó la compañía en su página de soporte oficial.

Samsung implementó el mismo sistema en Android 12 y versiones posteriores: “El punto verde se muestra cuando una app accede a la cámara o al micrófono”, detalló la empresa en su portal de ayuda.

¿Qué significa los puntos verde y naranja en la pantalla?

El punto verde significa que una app está usando la cámara del dispositivo (frontal o trasera), mientras que el punto naranja indica que se está utilizando el micrófono.

Esta señal aparece como un pequeño ícono de color en la parte superior derecha del teléfono, junto a los íconos de red, batería y hora. La función está diseñada para que los usuarios sepan en tiempo real si alguna app accede a estos elementos sin su consentimiento explícito.

Xiaomi también adoptó esta función en su capa de personalización MIUI basada en Android. En su sitio oficial explican que estos puntos son parte del nuevo sistema de indicadores de privacidad de Android, y que los usuarios pueden consultar qué app los usó recientemente desde el panel de control.

¿Cómo saber qué app lo está activando?

Cuando aparece uno de estos puntos, basta con deslizar hacia abajo la barra de notificaciones o el centro de control para ver qué aplicación lo está usando.

Por ejemplo:

Si abres TikTok y activas la cámara, verás el punto verde

Si grabas una nota de voz en WhatsApp, aparecerá el punto naranja

Si una app activa ambos recursos (micrófono y cámara), verás el punto verde, ya que este tiene prioridad visual

¿Por qué es importante esta alerta?

Estos indicadores de color forman parte de las funciones de privacidad que los sistemas operativos móviles han implementado para dar más control a los usuarios.

Sirven para:

Evitar que una app acceda a tu micrófono o cámara sin que lo sepas

Detectar comportamientos sospechosos o no autorizados

Tomar decisiones sobre los permisos de cada aplicación

De hecho, si notas que uno de estos puntos aparece sin que estés usando cámara o micrófono, lo recomendable es revisar qué app lo está provocando y revocar los permisos manualmente desde los ajustes del celular.

Apple, Samsung y Xiaomi coinciden en su función sobre los puntos verde y naranja

Cada fabricante ha explicado el propósito de esta señal visual:

Apple . “El iPhone muestra un indicador en la parte superior de la pantalla cuando una app está usando el micrófono o la cámara. Esto ayuda a proteger la privacidad del usuario”, se lee en su sitio oficial.

. “El iPhone muestra un indicador en la parte superior de la pantalla cuando una app está usando el micrófono o la cámara. Esto ayuda a proteger la privacidad del usuario”, se lee en su sitio oficial. Samsung . “Cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono, aparece un ícono de punto verde en la esquina superior de la pantalla. Esto está diseñado para garantizar que los usuarios sepan cuándo se utilizan estas funciones”, indica la marca en su centro de soporte.

. “Cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono, aparece un ícono de punto verde en la esquina superior de la pantalla. Esto está diseñado para garantizar que los usuarios sepan cuándo se utilizan estas funciones”, indica la marca en su centro de soporte. Xiaomi. En su foro global señalan que “los nuevos indicadores de privacidad de Android permiten a los usuarios saber exactamente cuándo las apps usan la cámara o el micrófono”, y añaden que también es posible consultar un historial de accesos recientes.

¿Se puede quitar el punto naranja o verde?

No. Esta función no puede desactivarse, ya que es parte del sistema operativo. Tampoco es una app externa ni un error del teléfono.

Su objetivo es proteger al usuario y brindar transparencia sobre el uso de funciones sensibles, como el audio y video.