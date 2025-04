GENERANDO AUDIO...

Con la IA se puede borrar personas de una imagen. Foto: Pexels

La edición de fotos ya no es cosa de expertos. Ahora, con funciones como Clean Up, los usuarios pueden borrar elementos no deseados directamente desde su iPhone gracias a la inteligencia artificial generativa. El sistema sugiere qué podría distraer en la imagen y genera un “relleno” que intenta imitar el entorno.

Sin embargo, esta facilidad también tiene un lado inquietante: ¿qué sucede cuando esta tecnología se usa no para mejorar una imagen, sino para manipular la realidad?

El “lado oscuro” de borrado de imágenes

Borrar a una persona que arruina tu selfie en un sitio turístico es una cosa. Pero usar esta función para eliminar marcas de agua, alterar pruebas visuales o editar fotos de productos dañados, como ya se ha reportado, representa un cambio más serio, como lo menciona Science Alert.

Incluso existen casos en los que se han generado recibos falsos con IA para solicitar reembolsos inexistentes. En un mundo donde todo se registra en imágenes, ¿qué pasa cuando esas imágenes ya no son confiables?

Las pruebas visuales están en riesgo

Durante años, las fotografías han sido consideradas evidencia, ya sea en periodismo, justicia o aseguradoras. Pero si cualquiera puede editar una imagen de forma casi imperceptible, esta confianza empieza a tambalearse.

Peor aún: a diferencia del pasado, hoy no necesitas habilidades técnicas ni programas sofisticados. Solo un smartphone actualizado.

¿Cómo detectar imágenes manipuladas?

Aunque la IA mejora rápidamente, aún hay formas de detectar ediciones. Ampliar ciertas áreas puede revelar inconsistencias donde la IA “rellena” información. También ayuda pedir imágenes desde diferentes ángulos o fuentes para confirmar una escena.

Pero estas estrategias requieren tiempo, algo que no siempre está disponible en la era de la inmediatez.

El desafío es cultural y regulatorio

El reto no es solo técnico. Se necesita alfabetización visual: enseñar a las personas a desconfiar, verificar y analizar lo que ven. Además, los marcos legales deben actualizarse para regular estas nuevas formas de manipulación.

Apple, por ejemplo, ha retrasado el lanzamiento de Clean Up en la Unión Europea por dudas regulatorias sobre su impacto.

¿Tecnología para bien… o para borrar la verdad?

Como toda herramienta, la inteligencia artificial en edición de imágenes puede usarse con fines creativos o éticos, pero también para el engaño. El equilibrio está en cómo la usamos y en qué tan preparados estamos como sociedad para distinguir entre una foto real y una convenientemente editada.