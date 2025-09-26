GENERANDO AUDIO...

Aliados de Trump controlarán una nueva versión de TikTok. FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para la permanencia de TikTok en el país bajo un esquema en el que la propiedad de la compañía china ByteDance se reducirá a menos del 20%.

Con esta medida, el control de la plataforma pasará a manos de inversionistas cercanos al líder republicano, en un acuerdo que busca cumplir con las leyes de seguridad aprobadas durante la administración de Joe Biden. Dichas leyes obligaban a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a una prohibición definitiva en su principal mercado.

¿Quiénes controlarán TikTok con la orden ejecutiva de Trump?

Durante su mensaje en el Despacho Oval, Trump aseguró que la nueva estructura de TikTok estará en manos de inversionistas “muy sofisticados”, entre los que mencionó a Larry Ellison, fundador de Oracle; Michael Dell, creador de Dell Technologies, y Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación.

Además, se prevé que participen la firma Silver Lake Partners y la empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz, influyente en Silicon Valley. Todos ellos son aliados políticos o cercanos al exmandatario, aunque Trump insistió en que la aplicación no seguirá ninguna línea ideológica.

“Cada grupo, cada filosofía, cada política serán tratados de manera muy equitativa”, afirmó.

PROMISES MADE, PROMISES KEPT: President Donald J. Trump Saves TikTok & Puts America FIRST. 🇺🇸 pic.twitter.com/N7jHguC6yD — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Trump: “Me habría gustado hacerla 100% MAGA”

El republicano reconoció que su preferencia habría sido convertir a TikTok en una red alineada con su movimiento Make America Great Again (MAGA), pero aseguró que eso no será posible.

“De haber podido, habría convertido la red social en 100% MAGA. Pero no va a funcionar de esa manera, lamentablemente”, declaró.

Trump confirmó que la versión estadounidense de TikTok operará con una copia del algoritmo original, descrito como la “salsa secreta” que permitió a la aplicación posicionarse como una de las más populares del mundo.

Un funcionario de la Casa Blanca explicó que este algoritmo será “continuamente monitoreado para asegurar que no esté siendo influenciado indebidamente”, en referencia a los temores de que Pekín pudiera usarlo para ejercer control o recopilar datos de usuarios.

Valor y aprobación del acuerdo

El vicepresidente James David Vance señaló que la nueva entidad estadounidense tendría un valor estimado de 14 mil millones de dólares, aunque subrayó que la cifra final dependerá de la decisión de los inversionistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Cuando se le preguntó por el visto bueno de China, Trump respondió que el presidente Xi Jinping, de China, había aprobado el acuerdo en una llamada telefónica la semana pasada. “Tengo un gran respeto por el presidente Xi y agradezco que haya aprobado el acuerdo”, aseguró.

Hasta el momento, Pekín no ha emitido comentarios oficiales sobre la medida.

Seguridad y tensiones con China

La creación de esta versión estadounidense de TikTok responde a las preocupaciones bipartidistas sobre seguridad nacional. Desde su primer mandato, Trump y otros sectores políticos en Estados Unidos advirtieron que China podría usar la aplicación para recolectar datos sensibles o influir en el debate público mediante su avanzado algoritmo de recomendación.

La orden ejecutiva marca un giro en la historia de TikTok en Estados Unidos, de la amenaza de prohibición bajo dos gobiernos distintos, a un acuerdo que deja la red social bajo control de aliados cercanos al expresidente, con participación mínima de su empresa matriz china.