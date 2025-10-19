¿Quién es Gloria Koenigsberger, la astrónoma que llevó a México a Internet?

GENERANDO AUDIO...

Con ayuda de la NASA y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) estadounidenses, México entró por primera vez a Internet en 1989, gracias a la UNAM, en competencia con el ITESM, y la astrónoma Gloria Koenigsberger, pero ¿cuál es su papel?

Tras casi una década de diligencias, en 1988 ambas universidades firmaron un acuerdo con los estadounidenses para crear dos nodos conectados por el satélite Morelos I a una estación en Boulder, Colorado, siendo la Universidad Nacional la primera en lograrlo.

Foto: Especial/Getty Images

¿Quién es Gloria Koenigsberger?

Ya hablamos de la relación entre Internet y astronomía, siendo ahora el turno de Gloria Koenigsberger, la astrónoma cuya “necedad” logró convertir a México en el primer país no desarrollado en conectarse. Aunque hubo más gente involucrada, fue quien buscó opciones para conectar a la universidad.

Con una licenciatura en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudió su doctorado en Astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde conoció las redes computacionales que ya se desarrollaban entre las escuelas de Estados Unidos y Europa. Ahí surgió la idea a inicios de los 80, como relata en entrevista para UnoTV.

“Confieso que fue por necedad mía, básicamente, porque yo insistía que esto era importante, que iba a ser muy útil, pero nadie entendía. La gente no entendía lo que implicaba, al grado de que en algún momento criticaron al director de mi instituto y le dijeron ‘pues para qué le vamos a poner una antena a Gloria en su casa’, porque todo el mundo sabía que no tenía teléfono”

Gloria Koenigsberger / astrónoma

Inicialmente, la idea era conectar a la UNAM con la NASA para acceder desde México a sus telescopios y no tener que viajar, con lo que significaba desplazarse, además de llegar a documentación, propia y de otros científicos, alojada en instituciones asociadas, y agilizar la comunicación. Aunque al final se logró conectar con la red NSFNET y con ello, a Internet.

La antena satelital sobre el Instituto de Astronomía en 2004. Foto: Carmelo Guzmán

A 40 años de la “punta de la hebra”, la investigadora de la UNAM recuerda que fue también cuando comenzaron los problemas, especialmente en casa, pues tuvo que empezar por generar conciencia de lo útil que sería conectarse.

“Para muchas personas, en la misma UNAM, me acuerdo en alguna reunión, alguien de una de estas organizaciones, en los grupos académicos que se juntaban para evaluar proyectos, levantó la voz y dijo, ‘bueno, ¿y para qué los de Contaduría van a querer comunicarse con los de Veterinaria? ¿Qué tienen en común?’”

Gloria Koenigsberger / astrónoma

Además, como relata también en su libro “Los inicios de Internet en México”, la búsqueda por conectarse a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) significó realizar gestiones con esta y la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), encargada de la NSFNET, llevándola a situaciones impensadas, como tener que conseguir una grúa para subir la antena satelital al techo del Instituto de Astronomía.

“Básicamente fue eso, que como yo trabajaba con un satélite que obtenía datos astronómicos, y que esos datos astronómicos los bajaba a una computadora en Estados Unidos, de la NASA, y en aquella época, pues yo tenía que viajar al centro Goddard”

Gloria Koenigsberger / astrónoma

Respecto a su participación, asegura que “de haber llegado, hubiera llegado (Internet a México), no cabe duda”, pero la pregunta es cuánto hubiera tardado, pues recuerda que “había otras oportunidades en momentos anteriores donde la gente se conectaba por módem o se conectaban vía, pues sí, un alambre, una conexión hechiza a alguna computadora en Estados Unidos y luego usaba esa computadora para acceder a recursos de aquel lado”.

Gloria Koenigsberger en 1987 con Lawrence Auer y Dimitri Mihalas. Foto: Especial

Según la definición, a eso no se le puede llamar acceso a Internet, pues no cumplía los protocolos TCP/IP, y eran conexiones muy temporales entre dos equipos, no así a una red, como tal.

Mientras que, en cuanto a si el Internet resultó ser como se pensaba, a 36 años de la primera conexión, la doctora asegura que “la respuesta es un no con mayúsculas e hipermayúsculas”.

“Yo no creo que nadie en esa época nos imaginábamos que iba a llegar a ese grado de penetración en la vida de la gente, y en la cultura y en la sociedad. Eso era inconcebible, partiendo, claro, de un momento en el cual la mayoría de la gente ni siquiera teléfono tenía. No, yo no creo que nadie de nosotros, por lo menos, los que estábamos involucrados, teníamos idea que iba a suceder eso”

Gloria Koenigsberger / astrónoma

En tanto que, además de las bondades del Internet, también destaca que su llegada y crecimiento superaron a las legislaciones, dejando atrás la “buena fe” del ámbito científico, para volverse un campo minado de contenido basura, estafas y desinformación que solo busca distraer, lejos del objetivo inicial de compartir conocimiento.