Larry Ellison, el nuevo líder millonario de la tecnología. FOTO: AFP

Larry Ellison, cofundador de Oracle, fue colocado este miércoles por Bloomberg, como el hombre más rico del mundo, arriba de Elon Musk, con una fortuna estimada en 395 mil millones de dólares.

El empresario líder en tecnología tuvo un reciente crecimiento acelerado donde su fortuna tuvo un crecimiento de mil millones de dólares.

¿Quién es Larry Ellison?

Lawrence Joseph Ellison nació el 17 de agosto de 1944 en el Bronx, Nueva York. Hijo de una madre de 19 años, fue criado por Lillian Spellman Ellison y Louis Ellison, de origen ruso.

Su vida académica incluyó estudios en la Universidad de Illinois, de la que se retiró tras la muerte de su madre adoptiva, y un paso breve por la Universidad de Chicago en la especialidad de ciencia de la computación, aunque nunca concluyó. A los 20 años se mudó a California, donde comenzaría su trayectoria en la industria tecnológica.

Actualmente, aparte de su experiencia en la industria tecnológica, Oracle lo describe en su biografía como un hombre que compite en veleros, vuela aviones, juega tenis y toca guitarra.

Los inicios de Oracle

En 1977, Ellison cofundó junto a Ed Oates y Bob Miner la empresa Software Development Laboratories (SDL), con apenas mil 400 dólares de inversión. Su primer gran proyecto fue un sistema de base de datos para la CIA, con el nombre clave Oracle.

En 1979, SDL cambió de nombre a Relational Software Inc., para finalmente convertirse en Oracle, impulsada por el éxito de su producto estrella: la base de datos Oracle Database.

Liderazgo y transformación tecnológica

En 2014, Ellison dejó la dirección general y pasó a ser presidente ejecutivo de la Junta Directiva y director general de Tecnología. En su lugar, fueron nombrados Safra Catz y Mark Hurd como directores generales.

Uno de los hitos más relevantes fue en 2018, cuando Oracle lanzó la Oracle Autonomous Database, considerada la primera base de datos autónoma. Más recientemente, en febrero de 2025, la empresa incluyó a Meridianbet, del sector de apuestas deportivas en Europa, dentro de su Página Global de Referencias Tecnológicas.

Ellison fue director ejecutivo de Oracle de 1977 a 2015, y actualmente mantiene cerca del 35% de participación en la compañía.

Larry Ellison ha estado en la polémica por poseer el 98% de la isla Lanai, en Hawái, dependiente del condado de Maui, lo que lo ha convertido en una figura influyente en la zona.

A sus 81 años, Ellison no solo es reconocido por su papel en la creación de una de las mayores compañías de software del mundo, sino también por encabezar la lista de multimillonarios de Bloomberg, por encima de Elon Musk.