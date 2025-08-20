Realme buds T200 Lite: ¿los audífonos ideales para llamadas y reuniones vía remota?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué tal suenan las llamadas en los realme Buds T200 Lite? | Foto: Alfredo Narváez

Es impensable pensar en salir de casa sin un par de audífonos, ya sea para escuchar música o para recibir llamadas sin tener que usar las dos manos. Los realme Buds T200 Lite llegan a México con la promesa de ser los auriculares baratos, ligeros y con buen sonido para cualquier emergencia o situación cotidiana.

En Unotv.com probamos estos audífonos de la marca realme para ver qué tal funcionan al momento de hacer llamadas o videollamadas, para comprobar si son una opción para entrar a reuniones escolares o laborales sin que se escuche mal o lejano.

¿Y cuánto te cuestan estos audífonos?

Una de las ventajas de los realme Buds T200 Lite es su precio, ya que están en un rango de precio de entre 380 y 400 pesos mexicanos, lo cual es radicalmente menor a otras opciones en el mercado mexicano.