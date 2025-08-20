Realme buds T200 Lite: ¿los audífonos ideales para llamadas y reuniones vía remota?
Es impensable pensar en salir de casa sin un par de audífonos, ya sea para escuchar música o para recibir llamadas sin tener que usar las dos manos. Los realme Buds T200 Lite llegan a México con la promesa de ser los auriculares baratos, ligeros y con buen sonido para cualquier emergencia o situación cotidiana.
En Unotv.com probamos estos audífonos de la marca realme para ver qué tal funcionan al momento de hacer llamadas o videollamadas, para comprobar si son una opción para entrar a reuniones escolares o laborales sin que se escuche mal o lejano.
¿Y cuánto te cuestan estos audífonos?
Una de las ventajas de los realme Buds T200 Lite es su precio, ya que están en un rango de precio de entre 380 y 400 pesos mexicanos, lo cual es radicalmente menor a otras opciones en el mercado mexicano.
Precio de los realme Buds T200 Lite
- Gris (en Mercado Libre): $395.43
- Negro (en Mercado Libre, ya no disponibles): $391.66
- Púrpura (en Mercado Libre): $379.22
Hay que destacar que, como tal, estos audífonos no tienen la función de cancelación de audio externo, lo que lleva a pensar que el precio es justo para sus funciones.
¿La máxima ventaja? Son fáciles de transportar y no son abrumadores al uso. Su estuche cabe en el bolsillo del pantalón y no son estorbosos al momento de caminar, viajar o estar acostado escuchando música o hablando por teléfono.