Realme buds T200 Lite: ¿los audífonos ideales para llamadas y reuniones vía remota?

| 12:29 | Alfredo Narváez | Uno TV
¿Qué tal suenan las llamadas en los realme Buds T200 Lite?
¿Qué tal suenan las llamadas en los realme Buds T200 Lite? | Foto: Alfredo Narváez

Es impensable pensar en salir de casa sin un par de audífonos, ya sea para escuchar música o para recibir llamadas sin tener que usar las dos manos. Los realme Buds T200 Lite llegan a México con la promesa de ser los auriculares baratos, ligeros y con buen sonido para cualquier emergencia o situación cotidiana.

En Unotv.com probamos estos audífonos de la marca realme para ver qué tal funcionan al momento de hacer llamadas o videollamadas, para comprobar si son una opción para entrar a reuniones escolares o laborales sin que se escuche mal o lejano.

¿Y cuánto te cuestan estos audífonos?

Una de las ventajas de los realme Buds T200 Lite es su precio, ya que están en un rango de precio de entre 380 y 400 pesos mexicanos, lo cual es radicalmente menor a otras opciones en el mercado mexicano.

Precio de los realme Buds T200 Lite

Hay que destacar que, como tal, estos audífonos no tienen la función de cancelación de audio externo, lo que lleva a pensar que el precio es justo para sus funciones.

¿La máxima ventaja? Son fáciles de transportar y no son abrumadores al uso. Su estuche cabe en el bolsillo del pantalón y no son estorbosos al momento de caminar, viajar o estar acostado escuchando música o hablando por teléfono.

Te recomendamos:

Internet bajo amenaza: consejos para enfrentar la violencia digital

Tecnología

Internet bajo amenaza: consejos para enfrentar la violencia digital

“WIRED Summit: The Big Interview”, el foro tecnológico de la CDMX innova con sus temáticas

Tecnología

“WIRED Summit: The Big Interview”, el foro tecnológico de la CDMX innova con sus temáticas

Policía Cibernética alerta por retos virales, pueden llevar a conductas de riesgo en niños y adolescentes

Tecnología

Policía Cibernética alerta por retos virales, pueden llevar a conductas de riesgo en niños y adolescentes

¿Qué es HONOR Talents y cómo beneficia a los jóvenes diseñadores mexicanos?

Tecnología

¿Qué es HONOR Talents y cómo beneficia a los jóvenes diseñadores mexicanos?

Etiquetas: