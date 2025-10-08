Realme lanza el primer smartphone edición especial de “Juego de Tronos” en Irlanda del Norte

GENERANDO AUDIO...

¡Presentan el realme 15 Pro de “Game of Thrones”! – Foto: Alfredo Narváez

Realme, marca tecnológica de origen chino, anunció este miércoles 8 de octubre su nueva alianza con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para lanzar el realme 15 Pro edición especial de “Game of Thrones“, el primer smartphone conmemorativo de la serie basada en la obra de George R.R. Martin.

El lanzamiento se dio a conocer en Belfast, Irlanda del Norte, en donde Unotv.com pudo conocer antes que nadie esta colección especial en el Game of Thrones Studio Tour oficial, situado en el lugar original de rodaje, en los Linen Mills Studios de Banbridge.

Así se vivió la presentación del realme 15 Pro de “Game of Thrones”

El “Game of Thrones Studios Tour” abrió sus puertas a realme para presentar el primer dispositivo móvil inspirado en el fenómeno global televisivo.

En directo desde Belfast, la marca china presentó oficialmente este dispositivo que tiene los filtros fotográficos Northland y Kingdom en honor a Winterfell y King’s Landing.

Imagen: Alfredo Narváez

Para celebrar la alianza, el estudio donde se grabó. “Game of Thrones” abrió sus puertas para un recorrido especial en el que se mostraron los vestuarios y sets en donde el show cobró vida.

Además de la exhibición habitual, los invitados pudieron ver de primera mano cómo este dispositivo cambia de color con la temperatura al sumergirlo en agua caliente para descubrir que cambia de negro a rojo intenso.

Además, los personajes de la serie, incluyendo a Daenerys Targaryen, pudieron manipular este nuevo celular que aún no tiene precio oficial ni fecha de salida en México.

Imagen: Alfredo Narváez

Foto: Alfredo Narváez

Esta es solo la más reciente colaboración de realme con marcas externas para una edición especial, pues previamente se alió con Coca-Cola y Aston Martin, entre otras.

¿Cómo es el realme 15 Pro de Game of Thrones

El diseño del realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada llega en negro con detalles dorados con motivos de dragón nano-grabados con frases como:

“Fire and Blood”

“Hear me roar”

“Winter is coming”

Imagen: Alfredo Narváez

El elemento central del diseño es el primer diseño del mundo que cambia de color, gracias a un material termosensible que se transforma de negro a rojo con el calor.

Imagen: Alfredo Narváez

Esto ayuda a destacar el símbolo que aparece en el centro de su parte trasera: el escudo de la Casa Targaryen en color dorado.

Imagen: Alfredo Narváez

¿Qué incluye esta edición especial?

La edición especial del realme 15 Pro en colaboración con Game of Thrones no viene en la caja usual de la marca, sino que viene en un “baúl” de mayor tamaño que emula a la madera y tonos dorados.

Imagen: Alfredo Narváez

La caja de regalo de edición limitada incluye una micro-réplica de Westeros, un soporte para teléfono modelado a partir del Trono de Hierro.

Además, cuenta con tarjetas coleccionables con insignias de las casas —cada detalle diseñado para profundizar la conexión emocional entre el usuario y el mundo de “Game of Thrones“.

Imagen: Alfredo Narváez

Además, esta edición limitada cuenta con sus accesorios y una serie de regalos dedicados a los fans de la serie que terminó oficialmente en 2019:

Adaptador de corriente

Cable

Llave edición especial

Case que resalta el panel de cámaras

Carta que brilla bajo el sol

Imagen: Alfredo Narváez

¿Qué puede hacer el realme 15 Pro de Game of Thrones?

El realme 15 Pro presenta el primer sistema de edición de fotos controlado completamente por voz, AI Edit Genie. Realiza ediciones con precisión y facilidad al decir:

Ajustar luz

Cambiar fondo

Aplicar filtro cinematográfico

Eliminar fotobomber

Los usuarios también pueden hacer fotos donde podrán cambiar el paisaje, la ropa o el color de auto, siendo una tecnología pionera en la industria, de acuerdo con la propia marca china.

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que las diferentes funciones de edición de imágenes con IA están disponibles en más de 20 idiomas, incluyendo español, inglés y chino.

El realme 15 Pro también incorpora funciones de cámara diseñadas para detectar entornos dinámicos de luz en conciertos, pistas de baile o reuniones y ajustar en tiempo real la velocidad de obturación, el contraste y la saturación para recuerdos vibrantes y sin desenfoque.

Cabe destacar que este celular integra dos cámaras de 50MP:

Cámara principal Sony IMX882 OIS de 50MP con sensor grande.

Cámara frontal OV50D de 50MP para selfies.

Ambas cámaras soportan grabación en 4K, mientras que el Pro añade la capacidad de 4K a 60fps. El realme 15 viene con el procesador Dimensity 7300+ 5G, el más potente de su rango, fabricado en 4nm.

Cabe destacar que cuenta con batería Titan de 6550mAh y carga rápida de 45W.

Así es el realme 15 Pro de Game of Thrones – Foto: Alfredo Narváez

El realme 15 Pro, acompañado del realme 15 y el realme 15T, llegó a México el pasado 23 de septiembre; este miércoles 8 de octubre llegó la esperada colaboración de la marca china con Game of Thrones.

Su precio y disponibilidad en México aún no se han descrito de manera oficial.