GENERANDO AUDIO...

Usuarios en redes sociales se quejan de la caída de YouTube. FOTO: Shutterstock

YouTube tiene problemas este miércoles 15 de octubre de 2025 que han sido reportados en el portal Downdetector y en redes sociales, entre los problemas detectados se menciona que no se reproducen los videos, no funciona la aplicación y tampoco hay una buena respuesta en la página web.

Usuarios piden una respuesta por parte de Google y los encargados de la plataforma de video para el pronto regreso del servicio.

Sigue el reporte de la caída de YouTube

De acuerdo con la gráfica compartida por Downdetector, el pico más alto de reportes se presentó a las 17:40 horas de este 15 de octubre, con un número que sigue subiendo y casi alcanza los 18 mil inconformes.

FOTO: Captura de Downdetector

Los principales reportes provienen de la falla en la aplicación con un 57%, seguido de la transmisión de video con el 27% y en general del portal web con el 16%.

FOTO: Captura de Downdetector

Información en desarrollo…