Samsung busca diálogo con el SAT para evitar pago millonario

Samsung busca llegar a un acuerdo con el SAT. FOTO: AFP

Samsung Electronics confirmó que mantiene un diálogo con el Gobierno de México para alcanzar una solución al conflicto fiscal que enfrenta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual podría superar los 300 mil millones de pesos.

En un comunicado, la compañía surcoreana señaló que busca una resolución constructiva al tema “mediante un diálogo continuo y colaborativo con el Gobierno de México”, y reiteró su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas.

“Samsung ha mantenido, a lo largo de casi tres décadas, un firme compromiso con el cumplimiento y respeto de las leyes de México, consolidando una presencia sólida y responsable en el país”, indicó la empresa.

Samsung reitera su compromiso con México

La empresa tecnológica destacó que, durante casi 30 años de operaciones en el país, ha mantenido una presencia sólida y responsable, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de empleos y la inversión constante.

“Samsung reafirma su compromiso con la inversión sostenida, el crecimiento responsable y las contribuciones significativas al desarrollo de la economía mexicana, fortaleciendo su alianza de largo plazo con la nación”, señaló la firma.

Conflicto con el SAT por doble tributación del IVA

El origen del conflicto se encuentra en una presunta doble tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) relacionada con el programa Immex (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación), un esquema federal que permite a las empresas importar temporalmente insumos sin pagar impuestos de importación ni cuotas compensatorias.

Según información publicada por El Financiero, el SAT podría pedirle a Samsung el pago de una cantidad que superaría los 300 mil millones de pesos, cifra equivalente a seis años de utilidades de la compañía en México.

El caso actualmente se encuentra en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y podría sentar un precedente para otras empresas del sector manufacturero y de exportación que operan bajo el mismo esquema fiscal.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido una resolución sobre el caso. Sin embargo, el desenlace podría marcar un punto de referencia importante para otras compañías que enfrentan disputas fiscales similares con el SAT, especialmente aquellas vinculadas al régimen IMMEX, clave para la industria exportadora mexicana.