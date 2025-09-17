GENERANDO AUDIO...

Formas de activar la alerta sísmica en iPhone y Android. Foto: Getty

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dio a conocer la manera de activar la alerta sísmica en iPhone y Android, esto con motivo al Simulacro Nacional 2025 del viernes 19 de septiembre.

El funcionario dio el proceso, según el sistema operativo de los celulares, como parte de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, este miércoles 17 de septiembre de 2025.

¿Cómo configurar tu celular para recibir el mensaje de alerta?

Para activar la alerta sísmica en iPhone y Android y recibir el mensaje de alertamiento, los usuarios no requieren internet, saldo, ni instalación de aplicaciones, ya que sólo basta con tener señal en el celular y activar las alertas inalámbricas:

Android

Entra a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Presiona “Ajustes Avanzados”

Ingresa a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

En Android activa “Recibir alertas de emergencia inalámbricas”. Foto: Especial

iOS (iPhone)

Entra a “Configuración”

Ingresa a “Notificaciones”

Scrollea hasta “Alertas Gubernamentales”

Se pueden activar otras opciones:

Alerta Amber

Alerta de Ejercicio

Alerta Extrema

Alerta Grave

Mensajes de información

Mensajes de prueba

En iOS hay que activar “Mensaje de Prueba”. Foto: Especial

¿Qué es el Sistema de Alertamiento Masivo?

Es un sistema que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia o desastres naturales, utilizando las antenas de red celular.

Las medidas de prevención sirven para el caso de sismos, inundaciones, huracanes, etc. Este sistema se probó en el simulacro del 19 de abril de 2025, en la Zona Metropolitana del Valle de México, con una cobertura del 98%.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Todo comienza con el empleo de 97 sensores sísmicos del CIRES, la mayoría están en la costa. Luego se transmite por radiofrecuencia y se dirige a subsistemas del CIRES, estos reenvían la transmisión por frecuencias muy altas (VHF) hasta el equipo del C5, así como del gobierno federal y local.

Después la señal llega hasta las redes móviles, las cuales envían la notificación vía 5G/4G/3G/2G, y así los ciudadanos reciben el mensaje en su celular con la información.

El mensaje que reciben los ciudadanos

Para quienes deciden activar la alerta sísmica en iPhone y Android, el “mensaje de prueba” dice:

“Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025.” Mensaje de Prueba

José Antonio Peña Merino dio a conocer que no se trata de un mensaje de texto, ya que llega directo sin entrar a ningún chat, y tampoco es vía aplicación, pues no se descarga alguna app, ni es necesario actualizar.

